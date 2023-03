De mededingingsautoriteit van de Europese Commissie vraagt opnieuw om voorbereidende input van rivalen van Google.

Volgens POLITICO komt een enorme boete voor Google steeds dichterbij. De Europese Commissie heeft weer stappen gezet in een onderzoek rondom de reclametechnologie van het bedrijf.

Volgens het rapport krijgt Google binnenkort mogelijk een “mededeling van punten van bezwaar (statement of objections)” van de Europese Commissie waarin wordt beweerd dat de techgigant zijn eigen online-reclametechnologie op oneerlijke wijze heeft bevoordeeld ten koste van rivalen. Dit zeggen twee mensen die POLITICO hebben gesproken op voorwaarde van anonimiteit vanwege de vertrouwelijke aard van de zaak.

EU-ambtenaren hebben onlangs formele verzoeken gericht aan de concurrenten van Google op het gebied van advertentietechnologie om “niet-vertrouwelijk bewijsmateriaal” in te dienen voor hun zaak tegen het bedrijf. Deze verzoeken gaan gewoonlijk vooraf aan de mededeling van punten van bezwaar van de Commissie. Zo’n mededeling is een formele stap in een juridisch proces dat kan leiden tot boetes tot 10 procent van de jaarinkomsten, volgens de EU-mededingingsregels.

Google is een favoriet doelwit van de EC

De zaak van de Europese Commissie tegen Google vloeit voort uit een onderzoek dat in juni 2021 werd geopend. Toen begon de Commissie te onderzoeken hoe Google mogelijk de toegang van zijn concurrenten tot gebruikersgegevens voor online reclame had beperkt, terwijl het die gegevens voor eigen gebruik hield.

Commissaris voor concurrentie Margrethe Vestager zei destijds in een officiële verklaring : “Google is aanwezig op bijna alle niveaus van de toeleveringsketen voor online display advertising. We maken ons zorgen dat Google het voor concurrerende online reclamediensten moeilijker heeft gemaakt om te concurreren in de zogenaamde ad tech stack. Een gelijk speelveld is van essentieel belang voor iedereen in de toeleveringsketen.”

Google is een geliefd doelwit voor de Europese Commissie. Het bedrijf is de afgelopen tien jaar geconfronteerd met meer dan 8 miljard euro aan antitrustboetes van de EU.