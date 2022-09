De een-na-hoogste rechtbank van Europa veroordeelt Google tot een boete van 4,1 miljard euro. Volgens de rechtbank werden fabrikanten door de techgigant geforceerd om Google Search en de Play Store op mobiele apparaten mee te leveren.

De boete is een van de hoogste antitrustboetes in de geschiedenis van de Europese Unie. De aanklacht werd in 2018 door de Europese Commissie ingediend. Moederbedrijf Alphabet ging in hoger beroep, maar het Gerecht — de op een na hoogste rechtbank van Europa — geeft de Commissie gelijk.

“Google legde illegale beperkingen op aan fabrikanten van mobiele Android-apparaten en mobiele netwerkoperators om de machtspositie van zijn zoekmachine te behouden”, aldus de rechtbank. “Het Gerecht vindt het passend om Google een boete van 4,125 miljard euro op te leggen.”

De Europese Commissie handhaaft de marktregels van de Europese Unie. Grootbedrijven mogen hun macht niet misbruiken om concurrenten tegen te werken. De Europese Commissie klaagde Google in 2018 aan voor drie vormen van machtsmisbruik. Het Gerecht onderzocht de aanklacht en oordeelt dat Google schuldig is.

Drie overtredingen

De eerste overtredingen vonden in 2011 plaats. Mobiele fabrikanten werden door Google geforceerd om Google Search (zoekmachine) en Google Chrome op apparaten te installeren. Fabrikanten die de software niet meeleverden kregen geen licentie voor de Play Store. Het laatste is ondenkbaar, want zonder de Play Store hebben smartphonegebruikers geen toegang tot de belangrijkste appstore voor Android.

Ten tweede werden mobiele fabrikanten geforceerd om uitsluitend Android-versies te installeren die Google ondersteunt. Fabrikanten die met een verouderdere of onofficiële Android-versie werkten kregen geen licentie voor Google Search en de Play Store.

Tot slot werden mobiele fabrikanten en netwerkoperators gestraft voor het installeren van alternatieve zoekmachines. Fabrikanten die Google Search meeleverden ontvingen een deel van de advertentie-inkomsten van Google. Fabrikanten die een alternatieve zoekmachine meeleverden kregen geen cent.

Hoger beroep

De Commissie eiste een boete van 4,3 miljard euro. Het Gerecht vindt een boete van 4,1 miljard euro gepaster, maar sluit zich daarbuiten aan bij de aanklacht van de Commissie.

Google hoeft de boete niet direct te betalen. De techgigant heeft twee maanden om in hoger beroep te gaan, waarna het Hof van Justitie — de hoogste rechtbank van Europa — de zaak kan heroverwegen.

Onder vuur in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten werkt het Amerikaanse ministerie van Justitie aan een vergelijkbare aanklacht. Het ministerie beweert dat Google jaarlijks miljarden dollars betaalt aan smartphonefabrikanten om zijn machtspositie te behouden. Het einde van de rechtszaak wordt pas volgend jaar verwacht. Het oordeel van de Europese rechtbank verhoogt de kans op een veroordeling.