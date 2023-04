Microsoft moet meer dan 3 miljoen dollar (2,75 miljoen euro) overmaken naar de Amerikaanse regering. Het bedrijf ontvangt de boete omdat het sancties tegen Rusland zou hebben geschonden. Diens software en diensten belandden in de handen van bedrijven en personen in de Krim-regio van Oekraïne.

Microsoft deed zaken via een dochteronderneming in Rusland, die het niet zo nauw nam met de naleving van de sancties. Onder een pseudoniem kon in één geval een eerder afgewezen bedrijf alsnog een licentie bemachtigen van Microsoft-services. Daarnaast bleek het controleren van Cyrillische en Chinese tekens niet helemaal goed te lopen bij Microsoft. Zo kwamen een aantal ongewenste partijen door de interne screening heen. Het lijkt dus vanuit het Amerikaanse hoofdkantoor geen opzettelijk beleid te zijn geweest. Toch heeft het bedrijf uiteindelijk 12 miljoen dollar aan diensten verkocht aan entiteiten op de zwarte lijst. Deze partijen mogen geen toegang krijgen tot Amerikaanse producten.

Om de 3 miljoen dollar in context te plaatsen: Microsoft boekte in 2022 een winst van bijna 140 miljard dollar (bijna 130 miljard euro). De impact van de boete zal voor het bedrijf dus lijken op een afrondingsfoutje in de begroting. Een woordvoerder van het bedrijf geeft aan dat het de exportcontroles erg serieus neemt en het vrijwillig de informatie heeft gedeeld met de autoriteiten.

