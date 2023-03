De Italiaanse premier, Giorgia Melone, heeft een veto uitgesproken over de overname van een Italiaanse cloudprovider door Nebius, een Nederlands bedrijf met banden met Rusland. Nebius kreeg zijn financiering van Yandex.

Giorgia Meloni, de Italiaanse premier, heeft haar veto uitgesproken over een overnamedeal door Nebius, een Nederlandse aanbieder van clouddiensten met banden met de Russische internetgigant Yandex. Reuters citeerde voor het verslag bronnen die zowel een regeringsdocument als drie mensen die met de zaak bekend zijn, omvatten.

Het vetobesluit is de eerste keer dat de huidige Italiaanse regering haar zogenaamde “golden powers”-regeling gebruikt om ongewenste overnames te blokkeren sinds Meloni’s “Fratelli di Italia”-partij in oktober vorig jaar aantrad.

Het veto van Meloni is niet verrassend, gezien de uitgesproken steun van de Italiaanse premier voor de NAVO en de EU-sancties tegen Rusland. In Nederland zijn er geen berichten over onderzoek of problemen met Nebius, maar ook Yandex staat niet onder sancties van de Europese Unie.

De golden powers regeling is de Italiaanse regeling voor directe buitenlandse investeringen. Zij stelt de Italiaanse regering in staat transacties die betrekking hebben op “strategische” industriële sectoren zoals banken, energie, telecommunicatie en gezondheid te onderzoeken en voorwaarden te stellen of zelfs een veto uit te spreken als de nationale economie of veiligheid wordt bedreigd.

Tot het veto dat Meloni deze week uitsprak, werd besloten tijdens een kabinetsvergadering van 16 maart.

Volgens het geblokkeerde voorstel zou Nebius, een in Nederland gevestigde leverancier van clouddiensten, Tecnologia Intelligente (TI) hebben overgenomen, een Italiaans technologiebedrijf dat wordt geleid door Marco Carrai, een Italiaanse zakenman en lange tijd bevriend geweest met voormalig premier Matteo Renzi.

Onder het mom van anonimiteit vertelden twee regeringsfunctionarissen aan Reuters dat de regering bezorgd was over de deal omdat Yandex, een Russisch techbedrijf, de activiteiten van Nebius financierde.

Banden met “Ruslands Google”

Yandex, vaak “Russia’s Google” genoemd, werd begin jaren ’90 opgericht door Arkady Volozh. Hij stapte vorig jaar op als CEO en verliet de raad van bestuur nadat de Europese Unie hem had opgenomen op haar lijst van sancties tegen Russische entiteiten en personen. Yandex zelf staat niet onder westerse sancties.

De in Nederland geregistreerde holding van het Russische bedrijf is van plan het eigendom van en de zeggenschap over het grootste deel van de Yandex Group af te stoten, met inbegrip van de belangrijkste inkomstengenererende activiteiten, waarbij de internationale divisies van sommige diensten, waaronder cloud, buiten Rusland zullen worden ontwikkeld.

