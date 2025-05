Microsoft heeft Skype definitief afgesloten

De dagen van de bekende communicatiedienst Skype zijn geteld. Microsoft heeft de dienst uitgeschakeld. Gebruikers moeten overstappen naar Microsoft Teams.

Dit einde van de digitale beldienst is al langer bekend. Uit onderzoek van XDA Developers van een eerdere Skype for Windows-preview bleek al dat Microsoft in deze versie verborgen code heeft ingebouwd die het einde van de dienst aankondigt. Deze verborgen code vermeldt het volgende: ‘Starting in May, Skype will no longer be available. Continue your calls and chats in Teams’. Meer mededelingen zijn niet gedaan, maar de boodschap is vanzelfsprekend duidelijk.

Bron: XDA Developers

Microsoft heeft zijn knopen geteld en heeft Skype-gebruikers verplicht gemigreerd naar Microsoft Teams, specifiek de consumentenversie van deze tool.

Geen verrassing

De stap van Microsoft was niet verrassend. Skype, dat in 2011 voor 8,5 miljard dollar door de techreus werd overgenomen, werd de laatste jaren al veel minder gebruikt. Zeker sinds 2019 toen Microsoft Teams, maar ook concurrerende diensten als WhatsApp, iMessage en Discord, de overhand kregen op de VoIP bel- en messagingmarkt. Ter illustratie: tijdens de pandemie kreeg Skype als alternatief (video)conferencingplatfom nauwelijks aandacht.

Microsoft Teams en Skype hebben tot nu toe altijd naast elkaar bestaan voor zakelijke gebruikers. Hierbij werd Skype zelfs gebruikt als de backbone voor het verder uitbouwen van het populairdere Teams.

In de laatste jaren probeerde Microsoft wel een heropleving van Skype te realiseren, bijvoorbeeld door het toevoegen van features als het versturen van korte video’s of de AI-chatapp Bing, de voorloper van Copilot. Microsoft is er echter niet in geslaagd veel nieuwe gebruikers te werven. Wel werden zo nu en dan noodzakelijke patches voor Skype uitgebracht.

De laatste update stamt uit mei 2024 en sinds december vorig jaar is het niet meer mogelijk zogenoemde Skype-credits te kopen.

Oorsprong Skype

Skype begon in 2003 en was toen één van de populairste VoIP messaging-tools. Het platform werd opgericht door de Zweedse IT-ondernemer Niklas Zennström en Deense zakenpartner Janus Friis. Deze twee waren eerder ook verantwoordelijk voor het P2P-platform Kazaa.

Voor het VoIP-messagingplatform werd in eerste instantie een hybride P2P- en clientsysteem gebruikt. Na de overname door Microsoft in 2011 werd de dienst een volledig op Azure gebaseerde service.

