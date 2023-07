IT-groothandel Ixus Trade uit Moerdijk wordt door de Fiscale Opsporingsdienst (Fiod) verdacht van het omzeilen van de exportrestricties naar Rusland. Het gaat om computeronderdelen voor zowel civiele als militair doeleinden.

De Fiod heeft vorige week de eigenaar van IT-groothandel Ixus Trade, de in de Sovjet-Unie geboren Konstatin T., aangehouden en zijn voorarrest is onlangs met 14 dagen verlengd. De groothandel wordt ervan verdacht, ondanks het exportverbod vanwege de oorlog in Oekraïne, toch computeronderdelen aan Rusland te leveren.

Dual purpose-goederen

Het zou hierbij gaan om computeronderdelen die zowel voor civiele, als voor militaire toepassingen kunnen worden gebruikt. De eigenaar zou de onderdelen uitvoeren naar ‘uitwijklanden’ als Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten, Kirgizië, Mongolië, Oezbekistan en Kazachstan. Vanuit deze landen worden de onderdelen dan weer naar Rusland verscheept. Via deze route weet de Russische markt toch aan producten te komen waarvoor een exportverbod geldt.

De Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen al langer dat Nederlands bedrijven high-techgoederen verkopen aan dekmantelbedrijven in uitwijklanden die onder controle staan van de Russische inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Tip douane

De Fiod kwam het mogelijk omzeilen van de exportrestricties op het spoor na een tip van de Douane. De verzendingen van Ixus Trade bestonden niet alleen uit onderdelen, maar vaak ook uit hele computersystemen. Inmiddels heeft de opsporingsdienst beslag laten leggen op een ‘substantiële’ voorraad die in een loods in Noord-Brabant is opgeslagen.

Het bedrijf zegt tegen het Financieel Dagblad nog actief te zijn en dat klanten bestellingen kunnen plaatsen. Een reactie op de arrestatie blijft echter uit en ook de website is offline.

