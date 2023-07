De Verenigde Staten komen met strengere richtlijnen voor grotere bedrijven die overnames willen doen. De nieuwe richtlijnen lijken vooral gericht te zijn op big tech, oftewel Amazon, Facebook (Meta), Google (Alphabet) en Microsoft. Hiermee moeten de FTC en het Amerikaanse Ministerie van Justitie meer slagkracht krijgen om overnames tegen te houden.

In de nieuwe richtlijnen zijn voor het eerst zaken opgenomen als digitale platformen en de invloed van data. Het is duidelijk dat antitrust een stuk hoger op de agenda staat bij het verkrijgen van goedkeuring voor toekomstige overnames. De gepubliceerde richtlijnen geven organisaties een indicatie wat de kans van slagen is dat een overname wordt goedgekeurd. Hierbij kan big tech flink wat extra tegenwind verwachten.

De huidige richtlijnen dateren van 2020 en zijn duidelijk niet sterk genoeg om overeind te blijven in de rechtbank. Recent verloor de FTC meerdere rechtszaken rondom overnames die ze wilde blokkeren. Zo wilde de FTC de overname van Activision Blizzard door Microsoft nader onderzoeken en mogelijk verhinderen. Microsoft stapte naar de rechter om doorgang te eisen en met succes, de FTC verloor. Ook verloor de FTC een rechtszaak tegen Meta rondom de overname van Within, een ontwikkelaar van virtual reality-apps.

Doel van Biden is meer eerlijke concurrentie

Door de richtlijnen te vernieuwen en hardere eisen te stellen moeten overnames die concurrentieverstorend werken lastiger worden. De FTC en justitie krijgen meer slagkracht om overnames tegen te houden. Of de richtlijnen streng genoeg zijn voor de rechtbank zal moeten blijken in toekomstige rechtszaken.

Het doel van deze richtlijnen is meer concurrentie, maar het moet ook eerlijker. Grote bedrijven gebruiken overnames nog weleens om concurrentie de nek om te draaien. Biden wil meer concurrentie zodat kosten dalen en er meer ondersteuning is voor kleinere bedrijven en uiteraard ondernemers.

Sterke focus op techbedrijven

Hoewel de nieuwe richtlijnen voor alle industrieën gelden, lijken ze vooral bedoeld om de techindustrie aan te pakken. Zo zijn er strengere regels voor overname van een concurrerend digitaal platform, omdat dit kan zijn om mogelijke (toekomstige) concurrentie tegen te gaan. In de VS noemen ze dit “killer acquisitions”. Dit onderwerp stond centraal in de antitrust rechtszaak tegen Meta rondom de overnames van Instagram en WhatsApp. De FTC stelde dat Facebook (Meta) deze overnames heeft gedaan om toekomstige concurrentie tegen te gaan.

Bij toekomstige overnames gaat ook gekeken worden hoe bedrijven hun schaalgrootte, zoals hun gebruikersdatabase inzetten om concurrentie tegen te gaan. Deze netwerkeffecten hebben bedrijven als Alphabet en Meta geholpen om groot te blijven op het gebied van zoeken en social media.

Verder komen er strengere regels voor digitale platformen. Platformen worden vaak verrijkt met datasets middels overnames om hun concurrentiepositie te verstevigen. Als voorbeeld worden de Apple App Store, maar ook de online winkel van Amazon aangehaald.

Voor overnames die al in gang zijn gezet zullen de nieuwe richtlijnen nog geen effect hebben. Op nieuwe overnames wel.

