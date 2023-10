De Belgische autoriteiten onderzoeken of de aanwezigheid van een Alibaba-dochteronderneming bij het vrachtvliegveld te Luik gevaarlijk is.

Alibaba heeft een paar jaar geleden zijn centrale logistieke centrum in Luik geplaatst, iets dat volgens de Belgische overheid van destijds voor onder andere 900 banen zou moest zorgen. Volgens professor aan de Vrije Universiteit Brussel Johan Holslag was het besluit om Alibaba toe te laten vergezeld met een reeks aan fouten. Zo zouden de douaniers zijn overspoeld door de grote hoeveelheden pakketten en werden deze structureel verkeerd gemarkeerd.

Spionage?

Nu zijn de zorgen over Alibaba gerelateerd aan spionage. De problemen die inlichtingendienst VSSE aankaart, lijken op die rondom Huawei een paar jaar geleden. Zo zijn Chinese bedrijven verplicht om informatie door te spelen aan de inlichtingendiensten van dat land, waardoor Europese informatie ongewild in Beijing belandt.

De VSSE stelt dat het aan het detecteren is of er mogelijk spionage- en interventiepogingen plaats hebben gevonden bij de logistieke hub Luik. Dit beperkt zich niet tot Alibaba, hoewel het bedrijf wel expliciet genoemd wordt.

Het Luikse centrum wordt niet direct door Alibaba bestuurd: in 2018 stemde het met de Belgische regering af om de locatie via de logistieke dochteronderneming Cainiao te draaien, dat zich binnenkort middels een beursgang in Hong Kong zou afsplitsen van Alibaba zelf.

Lees ook: Alibaba Cloud gaat opensourceoplossingen van Red Hat aanbieden