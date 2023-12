Adobe ontkent dat het met tracking-cookies op verschillende Nederlandse websites via de Experience Cloud-omgeving optreedt als ‘gegevensbeheerder’. Hiermee regeert de creatieve techgigant op de massaclaim die de Stichting Data Bescherming Nederland (SDBN) onlangs bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ingediend.

Adobe ligt de laatste dagen in Nederland onder vuur vanwege de massaclaim van de SDBN over de illegale tracking-cookies die via de Adobe Experience Cloud op verschillende grote Nederlandse websites geplaatst worden. Deze cookies worden door de Nederlandse bedrijven gebruikt voor het aanmaken van profielen van gebruikers voor persoonlijke advertenties.

De cookies verzamelen zo op illegale wijzen persoonsgegevens die de Adobe zelf weer worden gebruikt voor eigen persoonlijke advertenties of verkoopt deze data door aan derden.

“We zijn geen gegevensbeheerder”

In een reactie op diverse fora, onder meer via De Telegraaf, geeft Adobe nu aan dat de hele claim zogenaamd op een ‘misverstand’ berust. Adobe is zelf geen ‘gegevensbeheerder’ bij het leveren van zijn Experience Cloud-diensten, maar eerder een ‘verwerker’ van de data die zijn klanten aan de Experience Cloud-omgeving leveren.

Deze klanten zijn dus zelf gegevensbeheerder en daarmee verantwoordelijk voor de geplaatste cookies, de gegevens die ze daarmee verzamelen en waarvoor deze worden gebruikt.

Reactie SDBN

In de ogen van de SBDN is deze reactie een bekend standpunt van Adobe en geen reden de zaak bij de AP af te blazen. Adobe zou de cookies al plaatsen voordat gebruikers hiervoor toestemming kunnen geven. Bovendien zijn de cookie-pop-ups niet transparant genoeg om uit op te maken dat Adobe de verzamelde data gebruikt. Eventuele toestemming wordt hierdoor ongeldig en Adobe zou in strijd handelen met de GDPR-regelgeving.

Voldoende reden om de zaak aan te houden en zelfs genoegdoening te eisen, volgens de SDBN.

Opmerkingen gemelde websites

De Belastingdienst, wiens website wordt genoemd als een voorbeeld van waar de Adobe-cookies worden geplaatst en (persoonlijke) data verzamelen van gebruikers, heeft inmiddels aangekondigd de cookie-functionaliteit van Adobe uit voorzorg te hebben uitgeschakeld. Het wacht nu met verdere acties op uitleg van Adobe.

Een andere site die werd genoemd, die van Tui Nederland, geeft aan een grondig onderzoek te starten naar aanleiding van de massaclaim. Buienradar.nl laat weten de uitleg van Adobe te onderschrijven.

Lees ook: Adobe aangeklaagd in Nederlandse massaclaim voor illegale tracking