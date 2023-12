Stichting Data Bescherming Nederland start een rechtszaak tegen Adobe. Volgens de Nederlandse stichting plaatst het techbedrijf illegaal trackingcookies en deelt het de gegevens van miljoenen Nederlanders met bedrijven.

Het verzamelen van de data zou vrijwel iedere Nederlandse internetgebruiker treffen. “Zelfs als iemand nooit een Adobe product heeft gebruikt”, aldus SDBN. De tracking cookies worden volgens de stichting namelijk geplaatst op bekende sites, waarbij TUI, KPN, ABP, Beter Horen, Douglas, ABP, Kijk en de Belastingdienst als voorbeelden worden genoemd. Ook zou Adobe stukjes code in de mobiele apps (zowel voor iOS als Android) van Marktplaats, Ziggo GO, RTL, PlayStation en Buienradar plaatsen om de dataverzameling mogelijk te maken.

Voor deze vorm van dataverzameling ontbreekt de wettelijke toestemming, beweert SDBN. Zo zouden internetgebruikers niet goed geïnformeerd worden over de omvang van de dataverwerking. Ook zou Adobe soms al tracking cookies plaatsen voordat de gebruiker een keuze maakt of hij dat wel wil. De stichting stelt dat Adobe met de verzamelde data profielen creëert van de internetgebruikers. “Heb je je kerst- of sinterklaas aankopen online gedaan? Dan weet Adobe waarschijnlijk vrij nauwkeurig wat je hebt bekeken en waar je je pepernoten of parfum hebt gekocht”, zegt SDBN-voorzitter Anouk Ruhaak.

In de aanklacht beweert SDBN dat Adobe de profielen deelt met vele andere commerciële partijen. Zij zouden de informatie over de personen bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor advertentie- en marketingdoeleinden. De dataverzameling en -handel is niet geheel risicoloos; het kan leiden tot openbaarmaking van privacygevoelige informatie of tot identiteitsfraude.

Rechtszaak

SDBN probeerde de afgelopen maanden met Adobe een voor de stichting gewenst resultaat te bereiken. Dat lukt niet, waarna nu de rechtszaak volgt. “Adobe verdient met deze praktijk veel geld”, meldt SDBN. Daarom brengt de stichting een dagvaarding uit “om Adobe te dwingen haar gedrag te veranderen en te stoppen met het illegaal verzamelen van persoonsgegevens en om schadevergoeding te eisen namens circa zeven miljoen Nederlandse internetgebruikers”. Ook eist de stichting de vernietiging van onrechtmatig verzamelde data bij Adobe.

De stichting roept Nederlanders op zich gratis aan te melden voor de massaclaim via de website. Miljoenen Nederlanders komen hiervoor in aanmerking; zij die de populairste websites in Nederland bezoeken, maar ook gebruikers die op “accepteer alles” klikken in de cookiebanner.

SDBN startte eerder massaclaims tegen X en Amazon. De zaak tegen Adobe is voorlopig de laatste die SDBN uitbrengt tegen big tech-bedrijven, besluit de stichting.