Nvidia Inference Platform for Generative AI wordt geïntegreerd in Google Cloud Vertex AI. Nvidia heeft aa...

Visma heeft zijn jaarcijfers over 2022 gepresenteerd. De omzet van de organisatie steeg in het afgelopen jaar...

Nederland krijgt met CoE-DSC plek voor datadeel- en cloudvraagstukken

Onlangs is het Nederlandse samenwerkingsverband Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud (CoE-DSC) ges...