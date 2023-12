Apple kan toch zijn Apple Watch Series 9 en Ultra 2 Series weer in de Verenigde Staten verkopen. Een verkoopverbod van deze modellen, onderdeel van een patentconflict met healthtech-bedrijf Masimo, is hiermee tijdelijk opgeschort.

Uit een recente uitspraak van de Amerikaanse rechter op een door Apple aangespannen rechtszaak blijkt dat de techgigant toch zijn Apple Watch Series 9 en Ultra 2 Series in de VS kan blijven verkopen. Dit schrijft Reuters. Een eerder opgelegd verkoopverbod wordt hiermee opgeschort. Apple gaat de verkoop van deze smartwatch zo snel mogelijk weer hervatten.

De betreffende Apple Watch-modellen waren in de VS nog wel te koop via diverse platforms, zoals Amazon en Best Buy.

Patentconflict met Masimo

De achtergrond van de verkoopophef rondom de betreffende Apple Watch-modellen is de claim van Masimo tegen Apple vanwege mogelijke patentbreuk. De Apple Watch Series 9 en Ultra 2 Series zijn voorzien van functionaliteit die het zuurstofgehalte in het bloed van de drager kan meten.

Masimo beschuldigt Apple ervan zijn eigen technologie hiervoor te misbruiken. Het gaat in het bijzonder om de sensor die de zuurstofwaarde meet. Daarnaast zou Apple bij Masimo personeel wegkopen om juist die functionaliteit en bijbehorende sensor voor de techgigant te bouwen.

Toekomstige ontwikkelingen

De rechtszaak tussen beide partijen wordt op 15 januari hervat. Apple lijkt echter wel alvast voor te sorteren en heeft onlangs nieuwe ontwerpen voorgelegd aan de Amerikaanse autoriteiten. Masimo zou overigens de technologie gewoon voor een bedrag aan Apple ter beschikking willen stellen.

