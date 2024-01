Een Amerikaanse rechter heeft het verbod op de verkoop van de nieuwste Apple-smartwatches opnieuw opgestart. Dit is ondanks de belofte dat Apple de Blood Oxygen-functie uit de nieuwe Watch Series 9 en Ultra 2-series gaat halen. Hiermee wilde de techgigant een importverbod in de VS omzeilen. Men was dit van plan naar aanleiding van een rechtszaak van ontwikkelaar Masimo.

Update 18-01-2024 (Erik van Klinken): dit bericht is aangevuld met het nieuws dat een Amerikaanse rechter het verbod op de nieuwste Apple-smartwatches heeft herstart.

Apple gaat mogelijk de Blood Oxygen-functionaliteit uit de Apple Watch Series 9- en Ultra 2-smartwatches halen. Dit blijkt uit een brief die het bedrijf heeft gestuurd naar Amerikaanse rechter.

Hiermee wilde Apple een mogelijk importverbod voor deze apparatuur in de VS ontlopen, maar dat blijkt niet succesvol te zijn geweest.

Vanaf vandaag mag Apple geen nieuwe Apple Watch Series 9 of Ultra 2 meer verkopen binnen de Verenigde Staten.

Herontwerp

Eerder bedacht Apple een nieuw ontwerp van de Series 9 en Ultra 2 Apple Watches. Het bedrijf heeft deze aan de US Customs and Border Protection (CBP) voorgelegd. Die instantie heeft onlangs bepaald dat deze herontwerpen niet voldoen aan de regels voor een importverbod van de Amerikaanse International Trade Commission (ITC) en dus in de VS mogen worden ingevoerd.

Patentconflict en wegkapen personeel

Apple heeft al enige tijd met ontwikkelaar Masimo een patentconflict over de zuurstofmeetfunctionaliteit in de betreffende Apple Watch-versies. Masimo beschuldigt Apple ervan in inbreuk te maken op bepaalde patenten en bovendien personeel weg te kapen.

In oktober 2023 besloot de ITC daarom een importverbod voor de Series 9- en Ultra 2- devices voor de VS in te stellen. Een tussenbeslissing in de maand december van vorig jaar gaf Apple echter weer de mogelijkheid de smartwatches op de Amerikaanse markt te krijgen, onder meer vanwege de nu doorgevoerde wijzigingen. Dat blijkt voorlopig niet genoeg te zijn.

Lees ook: Apple ontloopt verkoopverbod in VS voor nieuwste Watch-series