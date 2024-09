Apple onthult iPhone 16-reeks, Apple Watch 10 en AirPods 4

Tijdens het eigen “It’s Glowtime”-evenement heeft Apple de iPhone 16-reeks onthuld. Ook lanceert het de Apple Watch 10 en AirPods 4.

Apple schonk tijdens de online presentatie voornamelijk aandacht aan de iPhone 16-reeks, maar startte met de Apple Watch 10 en nieuwe AirPods. Aangezien de nieuwe Apple-telefoons de meeste aandacht zullen trekken, starten wij daarmee.

iPhone 16 en iPhone 16 Plus

De onthulling van de iPhone 16-reeks is onlosmakelijk verbonden met Apple Intelligence. Toch beginnen we met de aankondigingen rondom de hardware. De iPhone 16 verschijnt in twee formaten: 6,1 inch en 6,7 inch (Plus). Het scherm kan maximaal 2.000 nits aan helderheid weergeven en in donkere omgevingen helemaal naar 1 nit schakelen. Het glas dat dit scherm beschermt, is volgens Apple twee keer sterker dan dat van de concurrentie.

Een nieuwe feature genaamd Camera Control laat gebruikers met een enkele klik en het schuiven langs een knop inzoomen of een bepaalde fotostand kiezen. Visual Intelligence is een AI-feature die met een lange klik de echte wereld opzoekbaar maakt. Wie bijvoorbeeld voor een restaurant staat, kan een reservering maken met een foto en een link naar de website van de locatie ontvangen.

De camera’s in kwestie zijn een tweetal dat Apple presenteert alsof het er vier zijn. De 48MP hoofdcamera dubbelt namelijk als een 12MP 2x telelens en wordt door het bedrijf een “Fusion”-camera genoemd. De 12MP groothoeklens heeft voortaan autofocus en vangt 2,6 keer meer licht op dan voorheen. De extra functie is als een macrolens (vandaar de 4-in-2-claim van Apple). Omdat de twee sensoren voortaan verticaal gepositioneerd zijn, kunnen ze samen ruimtelijke informatie opsporen. Spatial Capture laat gebruikers “spatial videos” opnemen die af te spelen zijn op de Apple Vision Pro-headset.

Onderhuids draait Apple de iPhone 16 op een aanzienlijk nieuwere chip dan de A16 Bionic: de A18. Deze SoC biedt een 16-core Neural Engine gespecialiseerd op LLM’s. Apple belooft dat machine learning-workloads twee keer zo snel draaien op het nieuwe toestel. De bandbreedte voor het geheugen is met 17 procent verhoogd. Onder de streep is de A18 dertig procent sneller dan de A16 Bionic of dertig procent efficiënter met dezelfde taak. Dit is grotendeels te danken aan het tweede generatie 3 nanometer-proces van TSMC waarop de A18 gebakken is. Ondertussen is de GPU veertig procent sneller dan op de iPhone 15 of 35 procent efficiënter met dezelfde workload.

De accu van de iPhone 16 is groter dan voorheen, hoewel Apple nog niet deelt om hoeveel mAh het gaat. De grotere capaciteit is volgens het bedrijf nodig om al het AI-geweld en zwaardere games langdurig te kunnen draaien.

De iPhone 16 kost minimaal 969 euro (128GB) en de 16 Plus 1.119 euro (128GB).

iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

De Pro-modellen zijn een stapje groter dan voorheen: 6,3 inch en 6,9 inch. Dankzij dunnere omrandingen biedt Apple het grootste scherm ooit. Een grotere accu zou moeten leiden tot de beste accuduur ooit in een iPhone. En vrees niet: de na geruchten beruchte bruine/bronzen kleur blijkt lang niet zo bruin als de gelekte foto’s deden vermoeden.

De A18 Pro lijkt opvallend veel op de A18, met dezelfde 16-core Neural Engine en vergelijkbare prestatiewinsten ten opzichte van de iPhone 15-equivalenten.

Op de Pro-modellen is een nieuwe 48MP groothoeklens beschikbaar inclusief OIS. De 12MP 5x telelens keert terug van de iPhone 15 Pro-modellen. Voor video’s is de voornaamste nieuwe feature 4K/120Hz opname, inclusief Dolby Vision, professionele kleurclassificatie en directe externe opslag. Ook audio-opnames zouden aanzienlijk beter zijn dankzij vier “studiowaardige” microfoons, aldus Apple.

Opnieuw is het eigenlijk Apple Intelligence dat na de lancering van iOS 18 de meeste indruk moet maken. Het moge duidelijk zijn dat Apple maar wat graag Apple Intelligence tegelijk met de nieuwe iPhones had gelanceerd.

De iPhone 16 Pro zal 1.229 euro kosten (128GB) en de iPhone 16 Pro Max 1.479 euro (256GB).

Apple Intelligence

Apple noemt AI opvallend weinig tijdens de presentatie. In plaats daarvan neemt men vaker “generatieve modellen” in de mond. Apple belooft dat het privacy hoog in het vaandel heeft staan. Daarom draait het zoveel mogelijk workloads on-device. Toch staat Private Cloud Compute het bedrijf toe om gebruikers toegang te verschaffen aan veel grotere AI-modellen. Eigen servers met zelf gebouwde hardware zouden ervoor zorgen dat data nooit wordt bewaard nadat de berekening plaatsvond. Dit is te verifiëren door externe experts, stelt Apple.

Apple Watch 10

Tevens verscheen een nieuwe Apple Watch ten tonele: Series 10. Het biedt de grootste display ooit op een Apple-horloge. Een “wide-angle” OLED zorgt voor een grotere kijkhoek. Apple legt uit dat de meeste gebruikers vaak snel naar hun horloge willen kijken en het scherm dus beter moeten zien. Het eindresultaat van Apple’s werk is een 40 procent helderdere display als het niet direct bekeken wordt.

Onderhuids zit een 4-core Neural Engine ingebouwd in de SoC. Deze AI-coprocessor analyseert verschillende lichamelijke processen en kan autocrashes en harde vallen detecteren.

Daarnaast is de Apple Watch 10 aanzienlijk lichter en verder geöptimaliseerd. In navolging van de iPhone 15-serie introduceert Apple hoogwaardig titanium in de horlogereeks. Dit vervangt het roestvrij staal van de Apple Watch 9 en resulteert in een 20 procent lager gewicht. Het nieuwe horloge is 10 procent dunner dan de voorganger, waardoor stappen zoals een 30 procent kleiner speakersysteem nodig zijn.

Als kers op de taart is de Apple Watch 10 sneller opgeladen dan ooit. Apple belooft dat gebruikers hun smartwatch binnen een halfuur met 80 procent kunnen opladen. De totale accuduur zit volgens het bedrijf rond de 18 uur.

De Apple Watch 10 komt uit op 20 september en lanceert met een vanafprijs van 449 euro.

AirPods 4

Ten slotte introduceerde Apple een nieuwe generatie AirPods. Het zouden de meest comfortabele AirPods ooit zijn. De H2-chip drijft oortjes aan met betere basgeluiden en gepersonaliseerde “spatial audio”.

Mocht Siri aankloppen bij een gebruiker met een telefoontje, dan kan men knikken of schudden om wel of niet op te nemen. Andere “slimme” features reduceren muziekgeluid automatisch als de gebruiker een gesprek aangaat of halen luid achtergrondgeluid zoals dat van vliegverkeer weg.

Voor het eerst is het doosje op te laden met USB-C in plaats van Lightning, een verdere stap van Apple om te conformeren met de rest van de industrie. De goedkoopste AirPods 4 zijn 149 euro, terwijl de variant met ANC voor 209 euro beschikbaar is.

