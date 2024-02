GroenLinks-PvDA heeft verantwoordelijk minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over het client-side scanning wetsvoorstel van de EC. De oppositiefractie roept de minister op duidelijkheid te geven wat haar positie op dit gebied is omdat zij volgende maand een positie moet innemen voor Nederland tijdens een Europees overleg.

Aanleiding voor de vragen van GL-PvDA is de bijeenkomst volgende maand van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Tijdens deze bijeenkomst wordt verwacht dat de EU-ministers van Justitie en Veiligheid een beslissing zullen nemen over het wetsvoorstel van de EC voor het invoeren van client-side scanning.

Met deze technologie wil de EC een vuist maken tegen onder meer vermeend kindermisbruik. Vele privacyorganisaties, juridische experts en kinderrechtenorganisaties wijzen erop dat het scannen van alle chatberichten en ander (internet)verkeer van EU-ingezetenen een buitenproportionele inbreuk is op fundamentele mensenrechten. Ook het Europees Parlement (EP) verzet zich tegen dit wetsvoorstel.

‘Inbreuk op mensenrechten’

GL-PvDA deelt de kritiek op het Europese wetsvoorstel en roept nu verantwoordelijk minister Dilan Yesilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid op uitleg te geven over de positie die zij hierbij wil innemen.

De oppositiefractie wijst de minister erop dat regelmatig een meerderheid van de Tweede Kamer haar heeft verzocht niet met het wetsvoorstel in te stemmen. Vooral als deze het zogenoemde ‘postgeheim’ sterk belemmert. In de reactie stelt de fractie ook dat het beperken van end-to-end-encryptie, de foutgevoeligheid van kunstmatige intelligentie (AI) bij client-side scanning en de massale schaal van de voorgestelde surveillance een “buitenproportionele inbreuk op fundamentele mensenrechten” is.

Vragen aan minister Yesilgöz-Zegerius

De fractie wil daarom dat de minister ingaat op de geuiten zorgen en stellen daarbij een reeks van extra vragen. De minister zou onder meer nog uitleg moeten geven over zaken als hoe zij de weging maakt tussen de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen en de beperkingen die zij leggen op mensenrechten.

Ook wil GL-PvDA weten of de minister de stelling onderbouwt dat de CSAM-verordening niet zal leiden tot onterechte opsporing van onschuldige mensen die foutief zijn aangemerkt als verdacht. Verder vraagt de partij welke expertkennis op het gebied van privacy en mensenrechten zij heeft geraadpleegd bij het formuleren van het kabinetsstandpunt.

Verder moet de minister nog uitleg geven over hoe ze bij de JBZ uitvoering gaat geven aan een eerder door de Tweede Kamer aangenomen motie om client-side scanning uit te sluiten in het voorstel.

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid heeft nog niet gereageerd.

Lees ook: Tweede Kamer krijgt uitleg over client-side scanning ter voorbereiding EU-wet