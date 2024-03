Bij de zitting in de rechtbank waarin Centric 80 miljoen euro terugvordert van oprichter Gerard Sanderink, is de hoofdrolspeler niet komen opdagen.

De 80 miljoen die Centric eist, is het gevolg van een boekhoudkundige constructie tijdens de coronaperiode. Destijds maakte Strukton, dat ook eigendom is van Sanderink, gebruik van coronasteun. Centric had geen aanspraak gemaakt op coronasteun. Strukton had geld nodig, terwijl Centric een positief banksaldo had.

Een voorwaarde voor de steun was een dividendverbod. Maar door dit verbod besloot Sanderink het geld van zijn eigen bedrijf te lenen Tegenover De Telegraaf noemde een bron dit een ” boekhoudkundige broekzak-vestzaktransactie”. Met deze constructie behield men het recht op coronasteun.

Geld uit onderneming gehaald

Sanderink probeerde nog te voorkomen dat de zitting vandaag plaatsvond. Hij vroeg voor het weekend om uitstel omdat hij een nieuwe advocaat wilde. Kort daarvoor trok zijn advocaat zich namelijk terug. De eigenaar van Centric heeft in korte tijd meerdere advocaten versleten.

Maandagochtend wraakte Sanderink op afstand nog de rechters. Het verzoek werd afgewezen. Daardoor verliep de zaak zonder Sanderink.

De huidige CEO van Centric, Peter Wakkie, reageerde tijdens de zitting: “Er is meer geld uit de onderneming gehaald dan er is verdiend”, aldus Wakkie.

Eind vorig jaar was Sanderink nog betrokken in een zitting over de toekomst van Centric. Het IT-bedrijf staat te koop, maar de rechter heeft Sanderink de zeggenschap over de onderneming ontnomen. Sanderink wil echter als bezitter van alle aandelen meebeslissen over de verkoop.

