Volgens het bestuur van Centric tonen meerdere Nederlandse partijen interesse in de overname van het IT-bedrijf van eigenaar Gerard Sanderink. Sanderink is het echter oneens met de voorgenomen verkoop en wil graag meer inspraak in het proces.

Tijdens een zitting van de Ondernemingskamer op donderdag werd meer duidelijk over de toekomst van Centric. Sanderink bezit momenteel alle aandelen van Centric, maar de rechter heeft hem de zeggenschap over het bedrijf ontnomen. De 75-jarige eigenaar zou niet meer in staat zijn om rationele beslissingen te nemen.

Die beslissing valt niet goed bij Sanderink. Het tijdelijke bestuur van Centric staat op het punt de verkoop op te starten. Het bestuur wil niet dat Sanderink meer invloed heeft binnen het bedrijf.

Criteria

Sanderink zou de afgelopen maanden geprobeerd hebben zijn aandelen te verkopen aan een partij uit Puerto Rico en een partij uit Florida. Hoewel de tijdelijke algemeen directeur, Peter Wakkie, tevreden is dat Sanderink bereid is zijn bedrijf te verkopen, is een verkoop aan een buitenlandse partij volgens het bestuur ongewenst. Centric beheert namelijk systemen met privacygevoelige persoonsgegevens van veel Nederlanders, die niet in handen mogen vallen van een dubieuze partij.

Daarom zijn er nu criteria opgesteld voor de verkoop van Centric. Zo moet “de koper zich bewust zijn van het maatschappelijke belang” van Centric. Wakkie heeft dan ook een sterke voorkeur voor een Nederlandse koper. Daarnaast is er het criterium dat Sanderink en zijn echtgenote Rian van Rijbroek geen enkele rol of invloed mogen hebben in de organisatie van de koper.

Volgens Wakkie hebben veel Nederlandse partijen belangstelling getoond voor de overname van Centric. Nu de verkoop op het punt staat te beginnen, lijkt het einde van de Sanderink-soap dichterbij te komen. Sanderink mag van de rechters in ieder geval niet betrokken worden bij de verkoop. De Ondernemingskamer verwacht in het nieuwe jaar met een uitspraak te komen.

Tip: Centric eist met noodgreep 80 miljoen: wat betekent dit voor klanten?