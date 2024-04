Google is met aanklagers een definitieve schikking overeengekomen in een rechtszaak waarin het werd beschuldigd toch eindgebruikersdata te verzamelen bij het gebruik van de Chrome-browser in de ‘incognito-modus’. Het bedrijf belooft alle verzamelde data te verwijderen en komt daarmee onder het betalen van een schadevergoeding uit. Maar de schikking betreft niet álle gebruikers.

Google kwam met de klagende partijen tot een definitieve schikking van de ‘class action’-rechtszaak over het tóch verzamelen van browsing data in de incognito-modus van Chrome, ondanks dat dit -gezien de naam van de modus- niet zou moeten gebeuren. In de schikking kondigt Google aan alle verzamelde data van eindgebruikers van de modus verwijderen. In ruil hiervoor zien de aanklagers af van de geëiste financiële vergoeding.

Addertje onder het gras

Er zit wel een addertje onder het gras, want het betreft niet álle gebruikers. Concreet gaat de techgigant de illegaal verzamelde data verwijderen van twee categorieën eindgebruikers van de incognitomodus in Chrome. In de eerste plaats gebruikers met een Google-account die via de modus websites buiten Google om bezochten met Google tracking- en/of advertentiecode, daarbij niet waren ingelogd in hun account en waarvan toch, vanaf 1 juni 2016, de identiteits- en browsegeschiedenis werd opgehaald, ontvangen en verzameld.

De tweede categorie zijn die eindgebruikers met een Google -account die via Safari, Edge of Internet Explorer websites bezochten met de privémodus actief en die niet in hun account waren ingelogd. Ook hiervoor geldt dat Google toch van deze eindgebruikers vanaf 1 juni 2016 identiteitsdata en hun geschiedenis wist te verzamelen.

Gebruikers uit beide categorieën die tijdens het gebruik van de incognito-modus wél in hun Google-account waren ingelogd, vallen echter buiten de schikking.

Forse schadevergoeding ontlopen

De hele rechtszaak draaide om het feit dat Google tijdens het gebruik van de incognito-modus gebruikers onterecht heeft doen geloven dat deze ‘stille’ modus hen in staat stelt op eigen inzicht informatie te delen met andere websites.

Openbaar gemaakte interne gesprekken tussen Google-managers hebben echter aangetoond dat het bedrijf zelf incognito-gebruikers volgde om advertenties te verkopen en het webverkeer te monitoren. Het bedrijf zou hiervoor Google Analytics, apps en browser plug-ins hebben ingezet.

De eisers hielden Google verantwoordelijk voor schendingen van zowel Amerikaanse federale wetten als wetten van de staat Californië met betrekking tot afluisteren en privacy. Ze eisten een schadevergoeding van 5.000 dollar (4.500 euro) per getroffen gebruiker.

Deze vergoeding, zo bleek uit de voorlopige schikking van december 2023, had in totaal kunnen oplopen tot een bedrag van misschien 5 miljard dollar. In totaal zouden wereldwijd zelfs mogelijk 136 miljoen gebruikers door Google op deze manier zijn misleid.

Individuele zaken nog mogelijk

Met de nu gepresenteerde schikking komt aan deze rechtszaak een definitief einde. Hierbij ontspringt Google (voorlopig) de dans. Wel is het mogelijk dat de zoekmachinereus in individuele rechtszaken alsnog moet betalen, schrijft The Register.

