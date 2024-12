Apple wil betrokken worden bij rechtszaak over monopolie van Google Search

Apple heeft aangekondigd deel te willen nemen aan de rechtszaak tussen Google en het Amerikaanse ministerie van Justitie over het vermeende monopolie van Google Search. Het technologiebedrijf stelt dat Google de belangen van Apple niet langer adequaat kan vertegenwoordigen. De rechtszaak volgt op een eerdere uitspraak waarin een rechter oordeelde dat Google een illegaal monopolie heeft op de zoekmachinemarkt.

Monopolie

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft in november verschillende voorstellen gepresenteerd om Googles monopolie aan te pakken. Deze omvatten onder andere de mogelijke verkoop van Chrome en Android, evenals strengere regels rondom zoekmachineovereenkomsten. Een van de belangrijkste voorstellen is dat Google niet langer geld of andere waardevolle middelen mag aanbieden aan derde partijen om Googles zoekmachine als standaard in te stellen.

Overeenkomst

Apple heeft een dergelijke overeenkomst met Google en ontvangt jaarlijks miljarden dollars om Google Search als standaardzoekmachine in Safari te gebruiken, meldt Reuters. Ondanks deze afhankelijkheid van Google, heeft Apple geen plannen om een eigen zoekmachine te ontwikkelen, zelfs niet als de huidige overeenkomst met Google zou vervallen.

Apple heeft verklaard dat het belangrijk is dat Google betalingen kan blijven doen om zijn zoekmachine de standaard te maken. Het bedrijf is bereid om de internetgigant hierin te ondersteunen tijdens de rechtszaak. Apple is van plan getuigen op te roepen tijdens de hoorzitting in april om Googles positie te verdedigen. “Google kan Apples belangen niet meer adequaat representeren omdat het bedrijf zichzelf moet verdedigen tegen een poging om te worden opgesplitst”, aldus Apple.

Contractduur

De aankondiging van Apple komt nadat Google voorstellen heeft gedaan om zijn zoekdeals met partners zoals Apple te versoepelen. Een van de voorstellen is om de maximale contractduur te beperken tot twaalf maanden, waardoor partijen jaarlijks kunnen heroverwegen of ze met Google willen samenwerken. Een andere optie is het opsplitsen van zoekcontracten voor verschillende platformen, zoals afzonderlijke overeenkomsten voor iPhones en iPads.

Met deze stappen lijkt Apple zich te positioneren als een belangrijke speler in de zaak, met het oog op zowel eigen belangen als toekomstige zoekmachineovereenkomsten.