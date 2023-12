Google heeft recentelijk in de Verenigde Staten een schikking getroffen in een rechtszaak waarbij het werd beschuldigd van het illegaal volgen van Chrome-gebruikers in de Incognito-modus. De financiële details van de schikking zijn niet bekend.

Volgens de eisers heeft Google tijdens het gebruik van de Incognito-modus gebruikers onterecht doen geloven dat deze ‘stille’ modus hen in staat stelt om op eigen inzicht informatie te delen met andere websites. Het bedrijf zou hiervoor Google Analytics, apps en browser plug-ins hebben ingezet, meldt Reuters.

Openbaar gemaakte interne gesprekken tussen Google-managers zouden hebben aangetoond dat het bedrijf zelf Incognito-gebruikers volgde om advertenties te verkopen en het webverkeer te monitoren.

Google volgde Incognito-gebruikers

In een commentaar zou Google hebben gesteld dat de Incognito-modus weliswaar geen gebruikersactiviteit opslaat op een apparaat, maar dat het andere websites wel in staat stelt informatie te verzamelen tijdens sessies met deze gebruikers.

De eisers hielden Google verantwoordelijk voor schendingen van zowel Amerikaanse federale wetten als wetten van de staat Californië met betrekking tot afluisteren en privacy. Ze eisten een schadevergoeding van 5.000 dollar (4.500 euro) per getroffen gebruiker, een totale geëiste schadevergoeding van 5 miljard dollar.

Hoewel de exacte financiële details van de schikking nog niet openbaar zijn gemaakt, wordt verwacht dat het bedrag lager zal uitvallen dan de geëiste 5 miljard dollar.

