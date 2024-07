“Franse antitrustzaak tegen Nvidia wegens zorgelijke AI-machtspositie”

Na een politie-inval in september gaat Frankrijk Nvidia ook als regelgever aanpakken. Als dominante leverancier van AI-chips zou het bedrijf concurrentie tegenwerken.

In een rapport over de generatieve AI-markt op vrijdag stelde de Franse competitiewaakhond dat er een groot risico is dat chipfabrikanten hun machtspositie misbruiken. Volgens bronnen van Reuters blijft het daar niet bij. Een antitrustzaak zou in de maak zijn, ook al zou deze niet op korte termijn officieel gemaakt worden.

Software, niet hardware

Hoe de aantijgingen er precies uit gaan zien, is onzeker. De waakhond kaartte in het rapport meerdere zaken aan die het zorgelijk acht. Hoewel het marktaandeel van Nvidia-GPU’s in datacenters wereldwijd 98 procent beslaat, is het niet deze dominantie waar de antitrustzaak zich op zou richten.

Hoewel er een kans is dat het OEM’s als Dell, HPE en Lenovo voorziet van een minder goede deal dan voorheen gezien de schaarste van Nvidia-chips, is daar vooralsnog geen sprake van. Wel ligt dat in de lijn der verwachting, omdat Nvidia waar mogelijk zeer minimale winstmarges toestaat voor externe partijen. Dit is al jaren het geval bij GPU-partners als ASUS, MSI en Gigabyte, die de chips van Nvidia vervaardigen tot een volledige videokaart met pcb en koeler voor de consumentenmarkt. Hoe succesvoller en dominanter Nvidia is, hoe kleiner de marges voor deze partners zijn. Aan de serverkant moet een soortgelijk proces zich nog voltrekken. Vorig jaar moest Nvidia wegens tekorten al partners op dit vlak prioriteren die geruime tijd met de GPU-reus samenwerkten.

In plaats daarvan is CUDA, Nvidia’s zelf ontwikkelde API voor optimale AI-acceleratie, de steen des aanstoots voor Frankrijk. Het is een closed-source oplossing die niet op Intel- of AMD-GPU’s werkt. Vertaallagen zijn niet toegestaan.

Kans van slagen

Mocht de antitrustzaak zich inderdaad richten op CUDA, dan heeft het enige kans van slagen. Immers zijn er alternatieven als oneAPI en de OpenVINO Toolkit die AI-ontwikkelaars in staat stelt op een open-source basis te opereren. Daarbij dient gezegd te worden dat die dus ook werken op Nvidia-chips. Het staat ontwikkelaars vrij om al van CUDA af te stappen zonder van GPU-vendor te wisselen.

De Fransen zouden kunnen mikken op het terugdraaien van de ban op CUDA-vertaallagen. Daardoor zouden gebruikers CUDA-gebaseerde software kunnen draaien op hardware van Intel of AMD. Een terugkeer van opties als vertaler ZLUDA zou daardoor mogelijk zijn.

Hoe dan ook is het nu aan Frankrijk om met een zaak te komen, bericht Reuters. Omdat men in dat land al een aanklacht tegen Nvidia voorbereidt, zou de Europese Commissie momenteel zelf geen zaak opstarten. De maximale straf is 10 procent van de jaaromzet van Nvidia, hoewel het waarschijnlijker is dat er een lagere boete volgt of concessies vanuit de AI-chipmaker. Mocht het bedrijf namelijk bereid zijn wijzigingen door te voeren die de Fransen tevreden stemt, dan hoeft er geen financiële straf te komen.

