Nvidia-uitdager Groq ontvangt 1,5 miljard uit Saoedi-Arabië  

De Amerikaanse AI-chipmaker Groq meldt dat het een toezegging van 1,5 miljard dollar heeft gekregen van Saoedi-Arabië. Daarmee wil het Midden-Oosterse land de levering van geavanceerde AI-chips uitbreiden.

Het bedrijf uit Silicon Valley, opgericht door ex-Google-medewerker en bedenker van de TPU Jonathan Ross, staat bekend om het produceren van inference-chips die de snelheid optimaliseren en opdrachten van voorgetrainde modellen uitvoeren.

Geduchte concurrent

Analisten zien Groq als een potentiële concurrent van Nvidia. Laatstgenoemde is op dit moment de grote winnaar van de AI-revolutie. Met Groq en de zelf ontwikkelde Language Processing Unit (LPU) is al enige tijd een geduchte concurrent in de maak. Het nieuws over de investering van 1,5 miljard dollar versterkt dat beeld.

De LPU werd begin 2024 gelanceerd. Terwijl andere potentiële Nvidia-rivalen zich richten op zowel training als inference, zijn Groqs doelen glashelder: Groq is Fast AI Inference. Via OpenAI-compatibele API-koppelingen wil het bedrijf gebruikers weglokken bij het gebruik van gesloten modellen zoals GPT-4o en o1.

De startup heeft al een bestaande overeenkomst met Aramco Digital, de technologiedochter van oliereus Aramco. In december bouwden de bedrijven samen een belangrijk AI-hub in de regio.

Datacenter in Damman

Groq vertelde aan persbureau Reuters dat het in de loop van dit jaar fondsen zal ontvangen om het eigen bestaande datacenter in Dammam, Saoedi-Arabië uit te breiden. De chips van het bedrijf, die gespecialiseerd zijn in snelle reacties van LLM’s, vallen wel onder Amerikaanse exportcontroles. Groq heeft echter laten weten dat het de benodigde licenties heeft verkregen om de chips naar Dammam te verzenden.

De toezegging werd aangekondigd tijdens het wereldwijde technologie-evenement LEAP 2025 in Saoedi-Arabië. Tijdens dit evenement haalde het land in totaal 14,9 miljard dollar aan nieuwe AI-investeringen binnen.

Arabische LLM

Een van de technologieën die het datacenter in Dammam zal ondersteunen, is Allam, een LLM dat zowel in het Arabisch als Engels werkt en ontwikkeld is door de Saoedische overheid.

In augustus bereikte Groq een waardering van $2,8 miljard na het ophalen van 640 miljoen dollar in een financieringsronde onder leiding van Cisco Investments, Samsung Catalyst Fund en BlackRock Private Equity Partners.

