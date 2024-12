Claim tegen Microsoft: 1 miljard om te dure licenties

Microsoft wordt in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd voor meer dan £1 miljard (ongeveer 1,18 miljard euro) omdat het bedrijven te veel zou hebben laten betalen voor Windows Server-licenties die op concurrerende cloudplatforms worden gebruikt.

Dit meldt The Register. De rechtszaak speelt bij het Britse Competition Appeal Tribunal. Mededingingsadvocaat Maria Luisa Stasi van het advocatenkantoor Scott+Scott behandelt de zaak. Het gaat inhoudelijk om duizenden Britse bedrijven en organisaties die naar verluidt te veel betaalden aan Microsoft. En wel bij de aanschaf van Windows Server-licenties op AWS, Google Cloud Platform en Alibaba Cloud. Volgens de klagers is £1 miljard het bedrag dat de getroffen bedrijven gezamenlijk aan compensatie moeten krijgen.

“Simpel gezegd straft Microsoft Britse bedrijven en organisaties die Google, Amazon en Alibaba gebruiken voor cloud computing. En wel door hen meer te laten betalen voor Windows Server,” aldus advocaat Stasi.

Significante prijsstijgingen

Een woordvoerder van Scott+Scott gaf aan dat specifieke details over de extra kosten momenteel niet beschikbaar zijn. Dit, omdat de zaak nog in behandeling is bij het Tribunal. Toch vermeldt de verklaring van het kantoor dat de prijsstijgingen significant waren. Een klein bedrijf zou meer betalen voor een Windows Server-licentie op AWS, GCP of Alibaba dan op Microsofts eigen Azure-dienst.

“Deze rechtszaak is bedoeld om Microsofts anti-competitieve gedrag aan te vechten, hen te dwingen precies te onthullen hoeveel Britse bedrijven illegaal zijn benadeeld, en het geld terug te geven aan organisaties die oneerlijk te veel hebben betaald,” voegde Stasi toe.

Misbruik van marktdominantie

Scott+Scott lichtte verder toe dat Microsoft zich bewust is van hoe afhankelijk Britse bedrijven zijn van producten zoals Windows Server. Het gebruikt deze marktdominantie om hogere prijzen te vragen aan klanten die weigeren over te stappen op Microsofts eigen diensten.

“Microsoft is verreweg de dominante speler in desktopbesturingssystemen met een marktaandeel tussen de 70-80%,” aldus het kantoor. Het baseert zich op gegevens van de Competition and Markets Authority (CMA).