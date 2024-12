Opnieuw een antitrust-zaak voor Google: beschuldigd van Android-monopolie

Japan opent een antitrust-onderzoek naar Google. Het bedrijf moet zich verantwoorden voor het verplicht laten installeren van de Google zoekmachine, een verplichting die het oplegt aan smartphone-fabrikanten.

Google misbruikte volgens Japan zijn machtspositie in de smartphone-markt. Het bedrijf biedt namelijk verschillende belangrijke, of zelfs onmisbare, apps aan voor een Android-toestel. Smartphone-fabrikanten zouden onder druk zijn gezet om de Google zoekbalk standaard te installeren op een door Google bepaalde plaats. Gaven zij geen gehoor aan dit verzoek, dan zou Google de toegang tot Google Play blokkeren.

Daar stopt het volgens de aanklacht niet. Het bedrijf wordt er verder van beschuldigd winsten uit advertentie-inkomsten met fabrikanten te delen die hun smartphones verschepen zonder concurrerende zoekmachines vooraf te installeren.

Een woordvoerder van het bedrijf verklaarde aan SiliconAngle de beschuldigingen aan te vechten. “We zijn nauw blijven samenwerken met de Japanse overheid om te laten zien hoe we het Android-ecosysteem ondersteunen en de keuze van gebruikers in Japan uitbreiden”, aldus een woordvoerder. “We zullen onze argumenten presenteren tijdens de hoorzitting.”

Beschuldigingen houden waarschijnlijk stand

Volgens Google zijn er reeds oplossingen aangedragen aan de overheid. Het bedrijf zegt niet over welke oplossingen het gaat. In een Amerikaanse rechtszaak biedt het deze transparantie wel. De grotere inzet zal daar hoogstwaarschijnlijk de reden voor zijn. Het werd namelijk reeds officieel uitgesproken dat Google een illegaal monopolie in handen heeft op zijn zoekmachine en de gerelateerde advertenties. Amerika stuurt aan op een opsplitsing van de zoekmachine van de overige activiteiten van Google.

In de rechtszaak die Japan nu aanspant, kunnen er financiële gevolgen gesteld worden aan een overtreding. Daar is grote kans op aangezien Google in 2018 in een soortgelijke rechtszaak verwikkeld zat met de Europese Commissie. Uiteindelijk moest het bedrijf een boete van 4,3 miljard euro ophoesten wegens het misbruik van de monopoliepositie op Android.

Lees ook: Google: Radicaal voorstel overheid schaadt techleiderschap