DeepSeek bestempeld als serieuze bedreiging voor de veiligheid

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stelt dat het Chinese AI-bedrijf DeepSeek een ernstige bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten. Een commissie drong er bij chipproducent Nvidia op aan om informatie te verstrekken over de verkoop van chips die DeepSeek gebruikte om zijn chatbotmodel te ontwikkelen.

In een rapport stelt de commissie dat de banden van DeepSeek met belangen van de Chinese overheid aanzienlijk zijn. Volgens de commissie oefent oprichter Liang Wenfeng samen met het hedgefonds High-Flyer Quant controle uit over DeepSeek. Dit gebeurt binnen een geïntegreerd ecosysteem dat verbonden is met staatsgelieerde hardwaredistributeurs en het Chinese onderzoeksinstituut Zhejiang Lab.

Manipulatie en censuur

DeepSeek presenteert zich als een gewone AI-chatbot die gebruikers helpt bij het genereren van tekst. En bij het beantwoorden van vragen. De commissie stelt dat een nadere blik duidelijk maakt dat de app gegevens terugstuurt naar de Volksrepubliek China en veiligheidsrisico’s voor gebruikers met zich meebrengt. Ook werkt het met een model dat informatie censureert en manipuleert in lijn met Chinese wetgeving.

De commissie meldt dat DeepSeek wordt aangedreven door tienduizenden chips. Mogelijk omzeilde het bedrijf Amerikaanse exportcontroles bij het verkrijgen ervan. Volgens gegevens van het analysebedrijf SemiAnalysis zou DeepSeek minstens 60.000 Nvidia-processors gebruiken. Het bedrijf bestelde duizenden extra H20-chips.

Voorzitter van de commissie John Moolenaar en de belangrijkste Democraat Raja Krishnamoorthi vroegen afzonderlijk aan Nvidia om informatie over klanten uit elf Aziatische landen die sinds 2020 meer dan 499 AI-chips hebben gekocht. Nvidia moet uiterlijk 30 april antwoorden.

Nvidia verklaarde woensdag dat het zich strikt houdt aan de instructies van de Amerikaanse overheid met betrekking tot exportbeperkingen. Het bedrijf voegde daaraan toe dat zijn producten in het geval van Singapore worden doorgestuurd naar andere locaties. Dat zijn onder meer de Verenigde Staten en Taiwan. China is niet een van die locaties. DeepSeek en de Chinese ambassade gaven geen directe reactie op verzoeken om commentaar.

Exportbeperkingen voor Nvidia

Het rapport van de commissie over DeepSeek, in combinatie met de druk op Nvidia, betekent een intensivering van de Amerikaanse overheidscontrole op de Chinese technologische ambities. Die brengen volgens sommigen risico’s voor de nationale veiligheid met zich mee.

DeepSeek, opgericht in 2023, kreeg begin dit jaar internationale aandacht toen het een open-source AI-model uitbracht dat het menselijk redeneervermogen zou kunnen nabootsen. Dit leidde in Washington tot vragen over hoe het bedrijf deze doorbraak had bereikt.

Het rapport verscheen nadat Nvidia bekendmaakte dat het in het huidige kwartaal tot 5,5 miljard dollar moet afschrijven door nieuwe beperkingen van de regering-Trump op de verkoop van zijn H20-chip in China. De chip is ontworpen om te voldoen aan eerdere Amerikaanse exportregels.