Nvidia boekt 5,5 miljard dollar af vanwege exportbeperkingen

Nvidia liet dinsdag weten dat het een kwartaalafschrijving van ongeveer 5,5 miljard dollar inboekt in verband met de export van bepaalde grafische processors naar China en andere bestemmingen. Het aandeel daalde met meer dan zes procent in de handel na sluitingstijd.

Op 9 april kreeg Nvidia van de Amerikaanse overheid te horen dat het een vergunning nodig heeft om H20-chips naar China en enkele andere landen te exporteren. Dat maakte het bedrijf bekend in een officieel bericht.

Deze bekendmaking is tot nu toe het sterkste signaal dat de uitzonderlijke groei van Nvidia mogelijk wordt afgeremd door strengere exportbeperkingen op zijn chips. De Amerikaanse regering zegt dat ze kunnen worden ingezet voor militaire supercomputers, waardoor China als potentieel gevaar progressie boekt. Onder het bestuur van president Biden werden in 2022 beperkingen ingesteld op de export van AI-chips. Een jaar later volgde een aanscherping om de verkoop van geavanceerdere AI-processors tegen te gaan.

De H20 is een AI-chip die Nvidia ontwikkelde voor de Chinese markt. Het bedrijf ontwierp de chip binnen de kaders van de Amerikaanse exportregels. Deze chip leverde naar schatting tussen de 12 en 15 miljard dollar op in 2024. Het is een afgezwakte versie van de H100-chip, die inmiddels is vervangen door de Blackwell-reeks.

Halvering omzet uit China

CEO Jensen Huang (foto) zei tijdens de presentatie van de vorige kwartaalcijfers in februari dat de omzet uit China was gehalveerd ten opzichte van het niveau van voor de exportmaatregelen. Hij waarschuwde dat de concurrentie in China toeneemt en noemde Huawei voor het tweede opeenvolgende jaar als een concurrent in de jaarlijkse rapportage.

Volgens het jaarverslag is China de vierde grootste regio voor Nvidia qua omzet. Het land komt na de Verenigde Staten, Singapore en Taiwan. Meer dan de helft van de omzet kwam in het afgelopen boekjaar van Amerikaanse bedrijven.

De H20-chip van Nvidia is vergelijkbaar met de H100- en H200-AI-chips die in de VS en andere landen worden gebruikt. De chip heeft wel tragere verbindingssnelheden en minder bandbreedte. De chip is gebaseerd op een eerdere generatie AI-architectuur, Hopper. Die generatie introduceerde Nvidia in 2022. Nvidia richt zich inmiddels op de verkoop van zijn nieuwste AI-chips, die onder de naam Blackwell op de markt komen.

Het Chinese bedrijf DeepSeek, dat eerder dit jaar met zijn concurrerende AI-model R1 de markt op zijn kop zette, gebruikte H20-chips in zijn onderzoek.

Nieuwe handelsbeperkingen

Naast de bestaande exportcontroles naar China krijgt Nvidia vanaf volgende maand ook te maken met nieuwe beperkingen op grond van zogenoemde AI-verspreidingsregels, die voor het eerst werden voorgesteld door de regering-Biden.

Nvidia stelde eerder dat verdere beperkingen op zijn chips de concurrentie verstoren. En dat die mogelijk zelfs de technologische positie van de VS ondermijnen. Het bedrijf gaf aan dat het sinds de maatregelen van 2022 een deel van zijn activiteiten uit China verplaatste. Dat betreft onder meer testen en distributie.