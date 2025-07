EU-Hof buigt zich over machtspositie Broadcom na VMware-deal

Naar aanleiding van een klacht van brancheorganisatie CISPE komt de overname van VMware door Broadcom opnieuw onder de aandacht van het EU-Gerecht. De klacht stelt dat de Europese Commissie tekort is geschoten bij het goedkeuren van de overname ter waarde van 61 miljard dollar.

CISPE, de Cloud Infrastructure Services Providers in Europe, stelt volgens persbureau Bloomberg dat Broadcom sinds de overname misbruik maakt van zijn nieuwe machtspositie. De organisatie verwijt de Commissie dat zij geen voorwaarden heeft opgelegd om dat te voorkomen. Volgens CISPE-secretaris Francisco Mingorance heeft Broadcom licentievoorwaarden aangescherpt en prijzen verhoogd. Dit zou nadelig zijn voor de Europese cloudmarkt.

Volgens CISPE is VMware-software essentieel voor virtualisatie. Deze software wordt breed ingezet door cloudaanbieders in Europa. Door strengere voorwaarden en hogere kosten op te leggen, zou Broadcom de toegang tot deze technologie beperken. Dat zou volgens Mingorance directe gevolgen hebben voor een groot deel van de digitale infrastructuur in Europa.

EU-Gerecht organiseert hoorzitting

De klacht ligt inmiddels bij het EU-Gerecht, onderdeel van het Europese Hof van Justitie, in Luxemburg. Dat zal binnenkort een hoorzitting organiseren om de bezwaren van CISPE te behandelen. Uiteindelijk beslist het hof of de Europese Commissie haar eerdere goedkeuring van de overname moet herzien. De uitkomst kan grote invloed hebben op toekomstige mededingingsbesluiten binnen de Europese technologiesector.

CISPE geeft aan dat het eerder al meerdere keren zorgen heeft geuit bij de Europese toezichthouders. Volgens de organisatie is er echter niets wezenlijks gedaan met die signalen. Er zou wel contact zijn geweest, maar zonder concreet resultaat.

De overname werd in december 2023 goedgekeurd door de Europese Commissie. Daarbij gaf Broadcom toen garanties over toegang tot en interoperabiliteit van VMware-software. Sinds de afronding van de deal in november van datzelfde jaar kwamen er echter nieuwe zorgen over de manier waarop Broadcom zich op de markt gedraagt. Zo zou het bedrijf bestaande contracten hebben opgezegd en nieuwe, kostbaardere voorwaarden hanteren. Volgens CISPE ondermijnt dit de concurrentie in de Europese cloudmarkt en versterkt het Broadcoms machtspositie verder.