Trump wil 100 procent invoertarief op halfgeleiders

Terwijl de Europese Unie onlangs een akkoord sloot met de Verenigde Staten over een uniform invoertarief van 15 procent op onder meer halfgeleiders en farmaceutische producten, kiest Amerikaans president Donald Trump voor een fors hardere koers.

Vanuit het Witte Huis kondigde hij woensdagavond aan dat de VS een invoertarief van 100 procent gaat heffen op de import van chips. Bedrijven die bereid zijn om te produceren op Amerikaanse bodem, of daartoe aantoonbare plannen hebben, komen echter in aanmerking voor een vrijstelling. Deze gang van zaken wordt gemeld door Reuters.

De aankondiging vond plaats tijdens een persconferentie. Apple-topman Tim Cook was daarbij aanwezig. Trump meldde dat Apple zijn investeringen in de Amerikaanse maakindustrie opvoert met een extra toezegging van 100 miljard dollar. Die komt bovenop een eerder aangekondigd investeringsplan van 500 miljard dollar, uitgesmeerd over vier jaar. Volgens analisten sluit die toezegging grotendeels aan bij strategische plannen die Apple al eerder had opgesteld, maar het Witte Huis beschouwt het als bevestiging dat het economische beleid van Trump werkt.

Forse straf op het breken van beloftes

Trump gaf aan dat hij bedrijven die daadwerkelijk bouwen in de Verenigde Staten vrijstelt van de invoertarieven. Daarbij waarschuwde de president uitdrukkelijk dat hij beloftes zonder daadwerkelijke uitvoering niet tolereert. Als een bedrijf aangeeft in de VS te zullen produceren maar dat uiteindelijk niet doet, zal alsnog het volledige tarief met terugwerkende kracht worden opgelegd.

De tariefmaatregel is onderdeel van Trumps bredere streven om industriÃ«le productie terug te halen naar de VS. En om de afhankelijkheid van buitenlandse toelevering te beperken. Grote chipproducenten zoals TSMC lijken weinig hinder te ondervinden. Zij bouwen al Amerikaanse productielocaties. Nvidia, dat met TSMC samenwerkt en zelf miljarden in Amerikaanse projecten investeert, valt waarschijnlijk eveneens buiten de maatregel. Zuid-Korea verwacht dat bedrijven als Samsung en SK Hynix niet onder de hoge tarieven vallen. Zij hebben bilaterale handelsafspraken met Washington.

Onzekerheid in Europa

In Europa leidde de aankondiging tot wisselende reacties op de beurs. Het aandeel ASML daalde aanvankelijk in de nabeurshandel, maar herstelde zich snel. Chipfabrikant NXP zakte met 1,3 procent. De vraag is hoe Europese bedrijven verder zullen worden geraakt. Zeker nu de eerdere deal met een 15-procentstarief mogelijk niet opweegt tegen de striktere lijn die Trump voor niet-Amerikaanse productie inzet.