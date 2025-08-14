Amerikaanse autoriteiten volgen AI-servers met verborgen trackers

Amerikaanse autoriteiten hebben in het geheim locatievolgapparatuur geplaatst in specifieke zendingen van geavanceerde AI-chips. Het gaat om leveringen die volgens bronnen een hoog risico lopen om in strijd met exportregels in China terecht te komen.

Dit meldt Reuters. Het gebruik van deze methode laat zien hoe ver de Verenigde Staten gaan om exportbeperkingen op halfgeleiders richting China te handhaven. Volgens betrokkenen helpen de trackers om bewijs te verzamelen tegen personen en bedrijven die profiteren van het omzeilen van de exportwetgeving.

Het inzetten van trackers is geen nieuwe techniek. Amerikaanse opsporingsdiensten gebruiken al decennia vergelijkbare middelen om producten te volgen die onder exportbeperkingen vallen, zoals vliegtuigonderdelen. De afgelopen jaren zijn ze ook ingezet om de illegale handel in halfgeleiders tegen te gaan.

Bronnen binnen de toeleveringsketen van AI-servers zeggen dat zij weten van het gebruik van trackers in leveringen van onder meer Dell en Super Micro. Deze systemen bevatten vaak chips van Nvidia en AMD. Volgens hen worden de volgapparaten doorgaans in de verpakking verstopt. Het is niet duidelijk wie ze plaatst of op welk punt in de transportketen dat gebeurt.

Grote Ã©n kleine trackers

Hoe vaak de methode wordt ingezet is onbekend, net als het moment waarop de autoriteiten ermee begonnen. De beperkingen op de export van geavanceerde chips naar China werden in 2022 ingevoerd. In een geval in 2024 werden in een zending Dell-servers met Nvidia-chips zowel grote trackers op de dozen als kleinere, subtielere apparaten in de verpakking en in de servers zelf aangetroffen. Grotere exemplaren zouden ongeveer het formaat van een smartphone hebben.

Het Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse ministerie van Handel is doorgaans betrokken bij deze onderzoeken. In sommige gevallen werken ook Homeland Security Investigations en de FBI mee. Deze diensten wilden geen commentaar geven, terwijl het ministerie van Handel niet reageerde op vragen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten niet op de hoogte te zijn.

Fabrikanten houden zich op de vlakte over het onderwerp. Super Micro verklaarde dat het geen details deelt over beveiligingspraktijken. Dell zei geen kennis te hebben van een Amerikaans overheidsprogramma dat trackers in productzendingen plaatst. Nvidia stelde geen geheime volgapparaten in producten te installeren. AMD gaf geen reactie.