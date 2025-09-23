Na behoud Chrome vreest Google voor afsplitsing advertentiedienst

De Amerikaanse regering was erop uit om Google te forceren afscheid te nemen van haar Chrome-browser, maar die operatie mislukte. Nu volgt een nieuwe rechtszaak waarin het advertentieplatform AdX de inzet is voor beide partijen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en een coalitie van staten eisen de verkoop van AdX. Dit platform stelt uitgevers in staat advertentieruimte te verkopen via veilingen die zich binnen milliseconden afspelen. Google rekent hiervoor een commissie van 20 procent. Justitie wil bovendien dat Google het veilingsysteem open-source maakt, zodat het duidelijk is hoe de winnaar precies bepaald wordt.

“Als we Google het motief en de middelen laten om deze koppeling opnieuw te creëren, is dat simpelweg een te groot risico,” stelde Julia Tarver Wood van het antitrustteam van justitie in haar openingsverklaring, geciteerd door Reuters.

Rechter Leonie Brinkema besliste eerder in augustus dat Google illegaal zijn AdX-advertentie-exchange koppelde aan zijn uitgeversplatform, waardoor een onrechtmatig monopolie in webtechnologie voor advertenties ontstond. Nu staat het bedrijf voor een nieuwe juridische confrontatie waarin het probeert AdX te behouden.

Bekende verdedigingsstrategie

Google-advocaat Karen Dunn bestempelde de voorstellen als “radicaal en roekeloos”. Volgens haar zouden ze de concurrentie schaden door Google uit de markt te nemen. “Het DOJ zou buitengewone macht en controle krijgen over een groot Amerikaans technologieplatform.”

De argumenten zijn inmiddels bekend. Veel werden al genoemd in de rechtszaak die begin september een uitspraak ontving. Google mocht eerder deze maand Chrome houden ondanks eerdere eisen van justitie. Eerder beargumenteerde Google dat het als enige de browser kan onderhouden door de complexe integraties binnen het eigen ecosysteem.

Impact op uitgevers en markt

Grant Whitmore van mediagroep Advance Local, eigenaar van lokale nieuwssites, getuigde dat Google’s eigendom van adverteerders- en uitgeversdiensten plus AdX “veel kansen biedt voor Google om de schaal door te laten slaan”. Hij pleit zelfs voor een verdergaande remedie: naast AdX zou Google ook zijn uitgeversplatform moeten verkopen.

Google stelt beleidswijzigingen voor die concurrerende platforms zouden helpen in plaats van het afstoten van AdX. Justitie vindt deze oplossing onvoldoende en wijst erop dat de feiten in deze zaak sterk verschillen van de Chrome-zaak.

Bredere context

Deze zaak vormt onderdeel van een Amerikaans overheidsoffensief tegen Big Tech. De campagne begon onder president Trump en omvat ook zaken tegen Meta, Amazon en Apple. Het illustreert dat beide Amerikaanse politieke partijen Google’s dominantie problematisch vinden. Dit is tevens een van de weinige voortzettingen van het beleid onder president Biden.

Google rapporteerde vorig jaar dat zijn advertentie-inkomsten werden gedreven door platform-integraties. Het verlies van AdX zou een directe klap zijn voor het gehele bedrijfsmodel. Eerder had Google wel een verkoop van AdX voorgesteld tijdens private onderhandelingen met de EU, zoals Reuters vorig jaar meldde.

De procedure loopt door tot eind januari. Een uitspraak volgt daarna waarschijnlijk binnen enkele maanden.