Qualcomm en Nuvia vrijgesproken in Arm-rechtszaak

Qualcomm heeft een definitieve overwinning behaald in de rechtszaak die Arm had aangespannen over licentieovereenkomsten. De Amerikaanse districtsrechtbank in Delaware wees de laatste nog openstaande claim van Arm af. De rechtbank bevestigde daarmee de jury-uitspraak van december 2024. Daarmee is de zaak in het voordeel van Qualcomm en dochterbedrijf Nuvia volledig afgerond.

Arm had in de procedure gesteld dat Nuvia, nog vóór de overname door Qualcomm, inbreuk zou hebben gemaakt op de architecture license agreement (ALA) met Arm. De Britse chipontwerper stelde dat Qualcomm na de acquisitie geen gebruik mocht maken van die licenties en dat het bedrijf de ontwikkelde technologie niet mocht integreren in eigen producten.

Tijdens het proces in december 2024 kwam een jury echter tot de conclusie dat Qualcomm geen contractbreuk had gepleegd. De jury oordeelde unaniem dat Qualcomm de technologie uit de Nuvia-overname rechtsgeldig mocht gebruiken binnen zijn eigen architectuurlicentie. Op basis daarvan werden de belangrijkste claims van Arm toen al verworpen. Het oordeel van de rechtbank in september 2025 bevestigt dit en sluit de zaak definitief af. Ook een verzoek van Arm om een nieuw proces te starten werd door de rechter afgewezen.

Machtsstrijd tussen Arm en Qualcomm

De rechtszaak stond symbool voor een bredere machtsstrijd tussen beide bedrijven. Qualcomm kocht Nuvia in 2021 voor 1,4 miljard dollar en nam de technologie en het ontwerpteam over om eigen processorkernen te ontwikkelen. Arm betoogde dat Qualcomm verplicht was om de hogere royaltytarieven van Nuvia te respecteren, in plaats van gebruik te maken van zijn eigen, gunstigere licentietarieven. Volgens Arm zou het toestaan van lagere tarieven hun verdienmodel aantasten.

Tijdens de zittingen kwamen documenten naar voren waaruit bleek dat Nuvia aanzienlijk meer moest betalen dan Qualcomm onder diens bestaande licentie. Arm vreesde dat dit Qualcomm een oneerlijk voordeel gaf. Tegelijkertijd probeerden advocaten van Qualcomm duidelijk te maken dat het geschil meer draaide om de veranderende rol van Arm. De advocaten wezen daarbij op interne documenten van Arm waarin werd nagedacht over het zelf ontwerpen van chips, wat het bedrijf in directe concurrentie zou brengen met klanten zoals Qualcomm. Arm’s CEO Rene Haas bestempelde deze documenten als speculatief en verklaarde dat het bedrijf niet actief is in chipproductie, maar wel strategische opties onderzoekt.

Misleidende communicatie

Het conflict werd verder verscherpt doordat Arm brieven stuurde naar klanten van Qualcomm, waaronder Samsung, waarin werd gewaarschuwd dat Nuvia-technologie mogelijk vernietigd zou moeten worden. Qualcomm kwalificeerde deze communicatie als misleidend. Binnen de sector leefde bezorgdheid dat dergelijke stappen de levering van pc-chips zouden kunnen verstoren.

Ondanks de complexe inzet van de zaak concludeerde de jury eind 2024 dat Qualcomm geen licentievoorwaarden had geschonden en dat de chips die het bedrijf met Nuvia-technologie ontwikkelde correct waren gelicentieerd. De uitspraak van september 2025 bevestigt dit definitief en haalt de resterende bezwaren van Arm onderuit.

Hoewel dit geschil in Qualcomm’s voordeel is beslecht, is het juridische conflict tussen beide bedrijven nog niet helemaal voorbij. Qualcomm heeft zelf een aparte zaak aangespannen tegen Arm. In die procedure beschuldigt het bedrijf zijn voormalige partner van contractbreuk, het verstoren van klantrelaties en het bevoordelen van de eigen producten ten koste van partners in het Arm-ecosysteem. De behandeling van die zaak staat gepland voor maart 2026.