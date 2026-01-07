Qualcomm overweegt hereniging met Samsung, mede door TSMC-drukte

Qualcomm wil de productie van zijn volgende generatie mobiele chips laten uitvoeren door Samsung. De Amerikaanse chipfabrikant overweegt om gebruik te maken van Samsung’s nieuwste 2nm-procedé, zo zei CEO Cristiano Amon woensdag tegen de Korea Economic Daily.

Qualcomm is volgens Amon in gesprek met meerdere chipfabrikanten, waarvan Samsung er één is. Het ontwerpwerk zou al voltooid zijn voor commercialisatie op korte termijn, aldus de CEO. Samsung en Qualcomm zelf reageren niet op specifieke klanten of samenwerkingen buiten reguliere kantooruren.

De mogelijke stap zou een terugkeer betekenen naar Samsung’s meest geavanceerde productienodes. Samsung sloot in juli een deal van 16,5 miljard dollar met Tesla voor AI-chips. Het lijkt er dus op dat Samsung eindelijk weer in de lift zit als het om haar foundry gaat, na jaren waarin TSMC haar dominante positie verder uitbreidde. Co-CEO Jun Young-hyun noemde deze recente toeleveringsdeals een opstap voor “een grote sprong voorwaarts” in de verlieslijdende foundrydivisie.

Diversificatie van toeleveringsketen

De keuze voor Samsung is trouwens deels mogelijk gemaakt door de capaciteitslimiet bij concurrent TSMC. Dat bedrijf heeft zijn 2nm-productiecapaciteit volledig geboekt, vooral door orders van Apple en Nvidia. Deze partijen staan vaker vooraan (met name Apple) bij nieuwe procedé’s. Dat beperkt de beschikbare slots voor andere klanten zoals Qualcomm. Een dubbele foundrystrategie vermindert vertragingsrisico’s. Ook helpt het om chips te ontwerpen die ook elders gefabriceerd kunnen worden dan bij een enkele speler.

Daarnaast biedt Samsung’s fabriek in Taylor, Texas een unieke troef: een Amerikaanse toeleveringsketen voor 2nm-chips die TSMC niet kan bieden. Voor Qualcomm, dat recent Intel-veteraan Sailesh Kottapalli aanstelde, is dit strategisch relevant.

Samsung’s foundry-uitdagingen

De eerdere samenwerking tussen beide bedrijven verliep niet altijd vlekkeloos. Samsung produceerde eerder de Snapdragon 8 Gen 1, die kampte met oververhittingsproblemen en lage opbrengsten. Die problemen lijken nu opgelost. Samsung’s foundrydivisie heeft afgelopen jaren aanzienlijk verlies geleden door technische achterstanden ten opzichte van TSMC.

Google stapte eerder over naar TSMC voor zijn Tensor-chips vanwege beter hittemanagement en prestaties. TSMC blijft marktleider met hogere opbrengsten en geavanceerdere Gate-all-Around transistors (GAAT).

Toch kan Samsung’s 2nm-proces nieuwe kansen bieden. De Zuid-Koreaanse producent onthulde onlangs de Exynos 2600 als ’s werelds eerste 2nm mobiele chip voor de Galaxy S26-serie. Als Qualcomm kiest voor Samsung, zou dat uniforme Snapdragon-chips mogelijk maken in wereldwijde Galaxy-vlaggenschepen, wat Exynos-varianten zou kunnen vervangen.