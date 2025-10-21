DNS0.EU stopt wegens gebrek aan middelen

De Europese non-profit DNS-dienst DNS0.EU heeft haar activiteiten beÃ«indigd. De organisatie, die zich richtte op veilige en privacyvriendelijke DNS-resolutie binnen de Europese Unie, zegt de dienst te stoppen wegens een gebrek aan tijd en middelen.

Op de officiÃ«le website van DNS0.EU is enkel nog een korte mededeling te lezen:Â

The dns0.eu service has been discontinued. We would have liked to keep it running. It was not sustainable for us in terms of time and resources. We recommend switching to DNS4EU or NextDNS. We sincerely thank all our infrastructure and security partners who made dns0.eu possible.



Daarmee bevestigt het team zelf dat de stekker definitief uit het project is getrokken.

DNS0.EU werd in 2023 opgericht door Romain Cointepas en Olivier Poitrey, die eerder ook aan de basis stonden van DNS-provider NextDNS. Het initiatief was bedoeld als een onafhankelijk Europees alternatief voor commerciÃ«le DNS-diensten zoals die van Google en Cloudflare, met nadruk op privacy, beveiliging en naleving van de GDPR. Onder de samenwerkingspartners bevonden zich onder meer Abuse.ch, bekend van zijn malwarebestrijdingsprojecten, en registrar Gandi.net.

Kindvriendelijke versie

De dienst bood twee versies aan: een standaardvariant en een kindvriendelijke versie. De standaarddienst blokkeerde malafide domeinen die gebruikt werden voor typosquatting, cryptojacking of automatisch gegenereerde malwaredomeinen. Ook risicovolle top-level domains en misleidende IDN-domeinen werden actief geweerd. De kindvriendelijke variant ging verder door toegang tot pornografische, gok- en piraterijwebsites te blokkeren, evenals advertenties, datingdiensten en expliciete zoekresultaten. Zelfs platforms als Twitter en Reddit waren via die versie niet bereikbaar.

DNS0.EU draaide op een gedistribueerde infrastructuur met servers in alle EU-lidstaten en ondersteunde moderne beveiligingsprotocollen zoals DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS en DNS-over-QUIC. De dienst stond bekend om zijn lage latency en zijn strikte no-logs-beleid, dat volledig in lijn was met de Europese privacywetgeving.

De organisatie verwijst gebruikers naar twee alternatieven, schrijft BleepingComputer. DNS4EU, mede gefinancierd door de Europese Unie, en NextDNS. DNS4EU is eenvoudiger in te stellen en biedt bescherming tegen frauduleuze of expliciete inhoud, terwijl NextDNS meer gedetailleerde filteropties biedt voor privacy, beveiliging en ouderlijk toezicht.

Digitale soevereiniteit in Europa

Met het verdwijnen van DNS0.EU verliest Europa een van de weinige publieke DNS-diensten die volledig binnen de Europese infrastructuur opereerden en gericht waren op digitale soevereiniteit en gebruikersbescherming volgens Europese normen.