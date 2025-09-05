Google krijgt vierde EU-megaboete wegens adtech-praktijken

De Europese Commissie heeft Google een boete opgelegd van 2,95 miljard euro wegens concurrentievervalsing in de advertentietechnologie. Het is alweer de vierde antitrustsanctie voor de techgigant in een decennium waarin EU-toezichthouders steeds harder ingrijpen.

Het besluit van Teresa Ribera, de EU-mededingingscommissaris, volgt na een jarenlange strijd om Google’s advertentiepraktijken aan banden te leggen. Sinds 2014 zou Google zijn eigen displaytechnologieën systematisch hebben bevoordeeld ten koste van concurrenten en uitgevers, waardoor de markt voor online advertenties verstoord raakte.

Google krijgt 60 dagen om aan te geven hoe het de problemen gaat oplossen. De EU houdt alle opties open, inclusief het afsplitsen van bedrijfsonderdelen. “Google moet nu met een serieus herstelplan komen. Anders zullen we niet aarzelen om sterke maatregelen op te leggen”, aldus Ribera.

Deze boete voegt zich bij een lange lijst van EU-sancties tegen Google. In 2018 kreeg het bedrijf een recordboete van 4,3 miljard euro voor Android-praktijken. Eerder waren er ook sancties van 2,42 miljard (2017) en 1,49 miljard euro (2019). Samen bedragen de Google-boetes nu meer dan 11 miljard euro.

Politieke spanningen op de achtergrond

De timing van de aankondiging is opmerkelijk. Oorspronkelijk zou de boete maandag worden uitgesproken, maar EU-handelscommissaris Maroš Šefčovič hield het tegen uit vrees voor Amerikaanse vergeldingsmaatregelen. President Trump heeft al gedreigd met tarieven tegen landen die Amerikaanse techbedrijven zouden aanpakken.

Deze politieke spanning werpt een schaduw over de EU-aanpak van Big Tech. Tegelijkertijd toont het aan hoe cruciaal advertentietechnologie is geworden voor de digitale economie. Google verdient jaarlijks tientallen miljarden met zijn advertentieplatforms, waardoor elke ingreep vergaande gevolgen heeft.

Google heeft aangekondigd in beroep te gaan. “De Europese beslissing over onze adtech-diensten is onjuist en schaadt duizenden Europese bedrijven”, stelt Lee-Anne Mulholland van Google. Het bedrijf benadrukt dat er meer alternatieven zijn dan ooit tevoren.