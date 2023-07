Chatbot Bard heeft een Privacy Hub in Europa. Dat geeft gebruikers de mogelijkheid om hun conversaties met Bard uit de trainingsset van machine learning-technologieën te houden.

Google liet zijn chatbot Bard gisteren los op het Europese publiek. TechCrunch zocht vervolgens uit waarom de chatbot nu wel naar het Europese publiek mag komen, terwijl dat eerder door de Ierse Data Protection Commission (DPC) werd tegengehouden.

“Google heeft voorafgaand aan de lancering van [Bard] een aantal wijzigingen aangebracht, met name meer transparantie en wijzigingen in de bedieningselementen voor gebruikers. We zullen onze samenwerking met Google met betrekking tot Bard na de lancering voortzetten en Google heeft ermee ingestemd een beoordeling uit te voeren en een rapport aan de DPC te verstrekken als Bard drie maanden operationeel is in de EU”, antwoordt Graham Doyle, verantwoordelijke media en communicatie bij de DPC.

Privacy Hub

Een woordvoerder bij Google wijst als antwoord voornamelijk in de richting van de Bard Privacy Hub. “Gebruikers kunnen ook kiezen hoe lang Bard hun gegevens bewaart op hun Google-account. Standaard bewaart Google de Bard-activiteit maximaal 18 maanden in het Google-account van de gebruiker, maar gebruikers kunnen dit desgewenst wijzigen in drie of 36 maanden. Ze kunnen dit ook volledig uitschakelen en hun Bard-activiteit eenvoudig verwijderen op g.co/bard/myactivity.”

Google verzamelt standaard de gesprekken met Bard van alle gebruikers. Dat doet het bedrijf om bestaande producten te verbeteren en nieuwe te ontwikkelen. Het bedrijf geeft aan alle data bij te houden voor een maximum van drie jaar.

De Privacy Hub geeft gebruikers echter een weg om hun gesprekken met Bard uit de handen van Google te houden. Nieuwe gesprekken met de chatbot komen dan niet langer terecht in de systemen om machine learning-modellen te trainen. Slechts in het geval dat de gebruiker feedback geeft op een antwoord van Bard of het antwoord als schadelijk markeert, krijgt de techgigant nog toegang tot de conversatie.

Gebruikers die merken dat de chatbot verkeerde informatie over hun verschaft, kunnen dat verder ook proberen te veranderen. Het is mogelijk om in dit geval te vragen inhoud uit de chatbot te laten verwijderen via een verzoek.

Lees ook: Europese websites lijken AI-modellen van Google niet te trainen