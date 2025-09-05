2026 wordt kanteljaar voor Intels Foundry

Intel maakte donderdag tijdens de Citi 2025 Global TMT Conference duidelijk dat 2026 een beslissend jaar wordt voor de toekomst van zijn productietechnologie.

Volgens financieel directeur Dave Zinsner moet dat jaar uitwijzen of het bedrijf klaar is om de stap te zetten naar het geavanceerde 14A-proces, een cruciaal onderdeel van de langetermijnstrategie waarmee Intel opnieuw technologisch leiderschap wil claimen.

Zinsner benadrukt dat de bouw van 14A-productiecapaciteit alleen doorgaat als er voldoende toezeggingen zijn van externe klanten. Dit is volgens Zinsner puur financieel gezond verstand. De chipfabrikant wil voorkomen dat er miljardeninvesteringen gedaan worden zonder gegarandeerde afname. Dat standpunt klinkt logisch, maar riep eerder dit jaar onrust op bij analisten en investeerders. Het zou immers kunnen betekenen dat Intel zijn ambities als technologisch koploper relativeert.

Kritiek op Lip-Bu Tan

CEO Lip-Bu Tan kreeg in juli al kritiek vanwege dit beleid, waarna zelfs de Amerikaanse president Donald Trump zich mengde in de discussie. Ondanks eerdere twijfels over Tan’s loyaliteit sloot de regering een deal met Intel: in ruil voor 8,9 miljard dollar nam de Amerikaanse staat een belang van circa 10 procent in het bedrijf. Dit belang is passief, maar verplicht Intel wel een meerderheidspositie in de productieactiviteiten te behouden.

Een belangrijk onderdeel van Intel’s strategie is de afsplitsing van de foundry-activiteiten in een aparte entiteit. Dit moet de deur openen voor toekomstige minderheidsinvesteringen en meer focus brengen in de samenwerking met klanten. Zinsner gaf echter aan dat dit op korte termijn “nog niet echt investeerbaar” is, waardoor nieuwe externe aandeelhouders voorlopig niet verwacht worden.

Nieuwe producten op komst

Naast de strategische koerswijzigingen gaf Zinsner ook inzicht in de productroadmap. Panther Lake-chips moeten eind 2025 op de markt verschijnen, gevolgd door een opschaling in 2026. Verder staat Nova Lake gepland als uitbreiding richting de desktopmarkt. Beide productlijnen zijn nauw verbonden met de ontwikkeling van het 14A-proces, dat rond 2028–2029 echt op volle kracht zou moeten draaien.