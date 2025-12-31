Amerika geeft Samsung en SK Hynix tijdelijke ruimte in China

De Verenigde Staten hebben Samsung en SK Hynix toestemming gegeven om ook in 2026 chipproductieapparatuur naar hun fabrieken in China te blijven verschepen. Daarmee krijgen de twee Zuid-Koreaanse chipmakers tijdelijk lucht in een geopolitiek steeds complexer speelveld, waarin exportbeperkingen en technologische rivaliteit de toon zetten.

De goedkeuring komt, meldt SiliconANGLE, in de vorm van een jaarlijkse licentie. Dat is een duidelijke breuk met het eerdere beleid waarbij bepaalde grote chipbedrijven langdurige vrijstellingen kregen. Washington heeft dit jaar besloten die uitzonderingen terug te draaien en kiest nu voor een strakker controlesysteem waarbij exportvergunningen periodiek opnieuw moeten worden toegekend.

Samsung, SK Hynix en ook TSMC profiteerden tot nu toe van een speciale status die hen in staat stelde Amerikaanse chipproductietools naar hun Chinese faciliteiten te brengen zonder telkens afzonderlijke toestemming. Die status loopt eind dit jaar af. Vanaf dat moment is elke levering afhankelijk van expliciete goedkeuring door de Amerikaanse overheid. Het nieuwe jaarlijkse licentiemodel past in die herziening.

China is een belangrijke productielocatie

Voor Samsung en SK Hynix is China een cruciale productielocatie, vooral voor oudere generaties geheugenchips. Juist dat segment is de afgelopen tijd weer aantrekkelijk geworden door de sterke vraag vanuit AI-datacenters en een beperkter aanbod op de wereldmarkt. Het stilvallen van apparatuurleveringen zou daarom directe gevolgen kunnen hebben voor hun productiecapaciteit en concurrentiepositie.

De aangescherpte exportregels maken deel uit van een bredere koerswijziging in Washington. De Amerikaanse regering wil voorkomen dat China toegang krijgt tot geavanceerde technologie die zowel economisch als strategisch van belang is. Daarbij wordt kritisch gekeken naar beslissingen uit het recente verleden die als te soepel worden beschouwd.

De betrokken bedrijven zelf houden zich op de vlakte. Samsung en SK Hynix gaven geen commentaar op de vergunningen, terwijl Amerikaanse autoriteiten buiten kantooruren niet bereikbaar waren. Dat onderstreept hoe gevoelig het dossier ligt. Voorlopig kunnen de Zuid-Koreaanse chipmakers hun Chinese fabrieken blijven bevoorraden, maar de onzekerheid blijft. Elk jaar opnieuw zal blijken of Washington de deur openhoudt of verder dichttrekt.