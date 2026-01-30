Plate migreert naar Nederlandse cloud, belooft geen frictie bij klanten

Plate migreert haar CMS-platformen naar een Nederlandse gefedereerde cloud. De overstap geeft Plate naar eigen zeggen een voordeel bij aanbestedingen, aangezien de overheid steeds vaker eist dat data binnen de landsgrenzen blijft. De transitie loopt tot het midden van Q2 2026 en vergt geen actie van klanten.

De overstap naar ECOFED, een gefedereerde infrastructuur waar we eerder aandacht aan schonken, is een strategische zet van het bedrijf. De Tweede Kamer eist dat in 2029 minimaal 30 procent van de overheidscloud Nederlands of Europees van aard is. Plate anticipeert hierop en positioneert zich als partner voor de publieke sector waar vele opties voor afvallen wegens de nieuwe eis.

Voor klanten en partners verandert er niets aan de dagelijkse werkzaamheden, stelt Plate. Er zijn geen migraties nodig, geen aanpassingen in workflows en geen geplande downtime. De overgang wordt in het midden van het volgende kwartaal volledig uitgerold, maar als eindgebruiker zou je hier weinig van moeten merken.

Gefedereerde infrastructuur als oplossing

Na de migratie wordt alle content en klantdata in Nederland opgeslagen. Omdat ECOFED gefedereerd is opgezet, ontstaat de mogelijkheid om individuele websites onder te brengen bij verschillende Europese hostingpartijen in deelnemende landen. Dit biedt flexibiliteit zonder de controle uit handen te geven.

De overheid verscherpt de eisen rondom datasoevereiniteit al langer. Essentiële diensten zoals belastinginning en kritieke infrastructuur mogen volgens een unaniem aangenomen motie niet meer afhankelijk zijn van niet-Europese cloudinfrastructuur. Voor leveranciers zoals Plate is dat een duidelijk signaal. Dat niet alleen: de beoogde overname van DigiD-beheerder Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl heeft recent veel twijfel opgeroepen over de digitale afhankelijkheid van Nederland ten opzichte van de VS.

Vermoedelijk zullen meer Nederlandse IT-spelers het voorbeeld van Plate volgen. De vraag is echter hoe groot de afhankelijkheid van niet-Nederlandse of niet-Europese diensten haalbaar is. Waar we precies de grens moeten trekken als het om soevereiniteit gaat, bespraken we onlangs in onderstaand artikel:

Lees verder: Digitale soevereiniteit voelt goed, maar is het dat ook?