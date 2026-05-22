EU wil Chinese chipmaker vrijstellen om Nexperia-gat op te vullen

De Europese Commissie wil een tijdelijke vrijstelling voorstellen voor de Chinese chipmaker Yangzhou Yangjie Electronic Technology, ondanks dat het bedrijf op de EU-sanctielijst staat wegens leveringen aan Rusland. Europese autofabrikanten waarschuwden dat hun voorraden anders binnen weken op zijn. Het voorstel vereist goedkeuring van alle 27 EU-lidstaten, wat verdere vertraging op kan leveren.

De Europese Commissie bereidt een tijdelijke vrijstelling voor Yangjie voor, zo meldt Bloomberg. Het Chinese bedrijf staat sinds 23 april op de EU-sanctielijst als onderdeel van het twintigste sanctiepakket tegen Rusland. Europese autofabrikanten sloegen al gauw alarm. Zonder een vrijstelling zouden chipvoorraden binnen enkele weken opraken, met lamgelegde productielijnen tot gevolg.

Yangjie kreeg sancties opgelegd nadat de EU vaststelde dat het bedrijf meer dan 200 zendingen van “dual-use” technologie naar Rusland verscheepte. Dat betreft materiaal of software dat voor zowel commerciële als militaire doeleinden gebruikt kan worden. Voor dat laatste heeft de EU tevens bewijs. Componenten van Yangjie zouden namelijk zijn opgedoken in Russische drones en munitie. Tegelijkertijd is dat bedrijf intussen onmisbaar geworden voor de Europese auto-industrie.

Van Nexperia-crisis naar Yangjie-afhankelijkheid

De auto-industrie herstelt nog steeds van de Nexperia-crisis. Nadat de Nederlandse overheid afgelopen oktober de controle over Nexperia overnam en China exportcontroles instelde, raakten productielijnen bij Honda, Volkswagen en Bosch tijdelijk stil. Bedrijven weken uit naar Yangjie als alternatieve leverancier van vermogenssemiconductoren. Dat bleek een nieuwe kwetsbaarheid.

Yangjie maakt verschillende fundamentele elektronica: gelijkrichters, MOSFETs, IGBTs en SiC-componenten. Geen geavanceerde processoren dus, maar wel de bouwstenen voor stroomregeling in auto-elektronica. Dominik Zillner, CEO van distributeur Components at Service, noemde het verlies van Yangjie als leverancier een harde klap voor een industrie die al wankelde door de Nexperia-problemen.

Chipvoorraden lopen in weken leeg

Noureddine Seddiqi, CEO van Frankfurter chipdistributeur Sand & Silicon, vertelde aan Handelsblatt dat de resterende Nexperia-chipvoorraden van klanten slechts tot “juli of oktober” reiken. Alternatieve leveranciers draaien op volle capaciteit, waardoor snelle omschakeling nauwelijks mogelijk is.

De afhankelijkheid van China loopt bovendien dieper. Zo’n 70 procent van de Nexperia-chips die in Europa worden gemaakt, gaat naar China voor backend-assemblage voordat ze worden geëxporteerd. China versoepelde zijn Nexperia-exportcontroles deels in november, maar de gevolgen van de turbulentie ruim een halfjaar geleden zijn nog altijd voelbaar. Daarnaast heeft Nexperia-eigenaar Wingtech, dat door de crisis van de beurs gehaald kan worden in Shanghai, een zaak lopen tegen de Nederlandse overheid. De eis is dat Nederland 8 miljard dollar betaalt voor de schade.