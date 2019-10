Tech-giganten vormen security-supergroep CyberPeace Institute

Een aantal grote tech-bedrijven hebben samen een non-governmental organisation (NGO) opgericht, die als doel heeft om de groei van wereldwijde cybercrime tegen te houden. Het gaat om het CyberPeace Institute, dat opgericht werd door Microsoft, Mastercard en de Hewlett Foundation.

Het CyberPeace Institute is opgezet om de ernst en frequentie van cyberaanvallen te verminderen, en om het internet in zijn algemeenheid een stabielere omgeving te maken, zo schrijft IT Pro.

De organisatie werkt aan dit doel door slachtoffers te helpen en te beschermen, dreigingen te analyseren en te onderzoeken en door gezonde cybersecurity-standaarden en voorkomende richtlijnen te promoten.

Betrouwbare onderzoeksbron

“Overheden, de private sector, de gemeenschap en academici moeten onderdeel zijn van het bespreken van oplossingen en het nemen van concrete stappen om mensen te beschermen”, aldus Tom Burt, corporate vice president for customer security and trust bij Microsoft.

Volgens hem is in het gevecht tegen cyberaanvallen met name een betrouwbare bron van onderzoek vereist, evenals analyses over de impact van cyberaanvallen op wereldburgers.

De organisatie neemt hierbij een voorbeeld aan andere NGO’s wereldwijd die hulp hebben geboden aan slachtoffers van oorlogen en natuurrampen, en discussies hebben gevoerd over het beschermen van de slachtoffers. “Het is duidelijk dat slachtoffers van aanvallen die op het internet begonnen vergelijkbare hulp verdienen”, aldus Burt. “Het CyberPeace Institute doet precies dat.”

Opzet organisatie

De organisatie wordt geleid door CEO Stéphane Duguin, die het hoofd is van de Internet Referral Unit van de Europese Unie en eerder een rol speelde bij de oprichting van het European Cybercrime Center van Europol.

Duguin krijgt de leiding over een raad van bestuur van acht leden, en een adviesraad van dertien leden. Die adviesraad bestaat uit leidende cybersecurity-experts en mensen met expertise in internationaal recht, mensenrechten en internationale zaken.

De organisatie wil onder meer een CyberVolunteer Network gaan mobiliseren. Dat netwerk bestaat uit een gemeenschap van vertegenwoordigers van de industrie, de publieke sector en academici. Het netwerk moet werken aan het helpen van slachtoffers van cybercrime, in de vorm van noodhulp en herstel op de langere termijn.