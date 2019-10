BlackBerry start research & development-afdeling voor cybersecurity

BlackBerry is een research and development-afdeling begonnen voor cybersecurity. De afdeling wordt door CTO Charles Eagan geleid en bestaat uit een team van meer dan 120 software-ontwikkelaars, architecten, onderzoekers, productleads en security-experts.

Het team dat onder de nieuwe Blackberry Advanced Technology Development Labs – of BlackBerry Labs – valt, heeft als doel om nieuwe technologie op te sporen, te ontwikkelen en beschikbaar te stellen. Op die manier moet de afdeling ervoor zorgen dat het bedrijf voorop blijft lopen op het gebied van security-innovaties.

Volgens het bedrijf is dit gespecialiseerde lab nodig, omdat organisaties zich constant moeten wapenen tegen nieuwe aanvallen en beveiligingslekken. Dit wordt nog verder aangespoord door de opkomst van het Internet of Things (IoT) en een dynamische omgeving.

“De oprichting van BlackBerry Labs is de nieuwste strategische zet om onze klanten in alle markten op alle fronten te beschermen in een tijd waarin het IoT steeds groter wordt”, aldus Eagan.

Eerste projecten

Eén van de eerste projecten van BlackBerry Labs richt zich op een combinatie van machine learning en security. Specialisten werken daarvoor samen met bestaande businessunits Cylance, Enterprise en QNX.

BlackBerry Labs moet daarbij als zelfstandige business-unit gaan werken en zich volledig richten op het innoveren en ontwikkelen van technologie.

“We richten ons op alle technologieën van A tot Z: van artificial intelligence tot zero-trust-omgevingen. Dit zeer ervaren team zit bovenop de ontwikkelingen en zorgt dat we de meest vertrouwde partij in de markt van security-software zijn”, vertelt Eagan.

Cylance

Eén van de business-units waar BlackBerry labs mee samen gaat werken, is dus Cylance. Cylance werd in februari dit jaar door het bedrijf overgenomen voor 1,4 miljard dollar.

Cylance zorgde ervoor dat BlackBerry een miljardenbedrijf werd in de industrie voor kunstmatige intelligentie (AI) en cybersecurity. Het bedrijf maakte technologie om bekende en onbekende dreigingen voor endpoints te voorspellen.

De oplossingen van BlackBerry rond mobiliteitsoplossingen en security zijn na de overname gecombineerd met de AI-technologie van Cylance. De technieken kunnen zo samen één uitgebreid platform aanbieden.