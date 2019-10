‘Meerderheid IT-beslissers vindt cloud-verbindingen goed beveiligd’

Het overgrote deel van de IT-beslissers, 66 procent, vindt dat hun cloud-verbindingen voldoende of optimaal beveiligd zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Telindus onder 294 IT-beslissers. Volgens dat bedrijf is dit echter verontrustend weinig, omdat de rest van de beslissers die mening dus niet deelt.

Volgens het onderzoek vindt 15 procent van de IT-beslissers zijn eigen cloud-verbindingen onvoldoende beveiligd. 18 procent weet niet zeker of ze veilige verbindingen hebben.

Het probleem ontstaat doordat het beveiligen van data, de applicaties en het besturingssysteem dat gebruikers zelf in de cloud plaatsen, nog altijd hun eigen verantwoordelijkheid is. De omgevingen zijn echter wel veilig ingericht door de verschillende aanbieders.

Cloud blijft groeien

IT-beslissers vinden het beveiligen van de cloud dan ook de grootste IT-uitdaging, gevolgd door de data-uitwisseling tussen applicaties (36 procent), de beschikbaarheid van de dienst (27 procent) en het beheersen van de kosten (25 procent).

Dat terwijl het gebruik van cloud-diensten alleen maar blijft groeien. Gartner voorspelde eerder al dat de marktomvang en het gebruik van deze diensten de komende jaren bijna drie keer zo groot wordt. Het onderzoek van Telindus wijst daarbij de populairste gebieden aan. In handel en onderwijs is het gebruik van de technologie met 88 procent nu het populairste.

Ook bij de overheid is de cloud in trek: 69 procent geeft hier aan de diensten te gebruiken. Bij zorg en finance is juist een tegenovergestelde trend zichtbaar. Daar neemt slechts 49 procent van de IT-beslissers dergelijke diensten af. Dat heeft waarschijnlijk te maken met angst om privacygevoelige data buiten de deur te hosten.

Te weinig vaardigheden

Hoewel het gebruik van de cloud dus blijft stijgen, ontbreekt het nog wel aan de juiste vaardigheden. Onderzoek van 451 research toonde in september aan dat 90 procent van de organisaties een gebrek meldt aan vaardigheden in meerdere cloud-disciplines.

Dat gebrek zit hem ook op het gebied van security, waardoor het beveiligen van de cloud waarschijnlijk nog een uitdaging blijft. Ook op het gebied van platform-ervaring, DevOps en architectuur ontbreekt het aan de juiste vaardigheden.