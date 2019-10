Fortinet biedt bescherming in de multicloud met FortiCWP

Het gebruik van multicloud-omgevingen groeit snel, dankzij de vele voordelen die ze bieden. Dergelijke omgevingen komen echter ook met extra uitdagingen op het gebied van beveiliging, stelt Fortinet. De cybersecurity-specialist hoopt wat van die uitdagingen weg te nemen met zijn nieuwe oplossing FortiCWP.

Volgens Fortinet is het vaak lastig om een centraal overzicht te krijgen op het netwerkverkeer, de configuraties van IT-diensten, beveiligingsgebeurtenissen en de omgang met data, omdat verschillende beveiligingsoplossingen een slechte samenhang hebben.

Wordt er ook nog gebruikgemaakt van verschillende public clouds van meerdere aanbieders – wat volgens recent onderzoek van IBM bij 85 procent van de bedrijven het geval is – dan wordt die uitdaging nog groter, aldus Fortinet.

FortiCWP

FortiCWP moet die uitdagingen wegnemen. FortiCWP is een Cloud Workload Protection-oplossing die een hechte integratie biedt met verschillende public clouds, waaronder AWS, Google Cloud Platform en Microsoft Azure. De oplossing is te beheren via een integratie met het multicloud-dashboard van de Security Fabric.

FortiCWP helpt organisaties om compliance te waarborgen en risico’s rond het gebruik van Infrastructure-as-a-Service terug te dringen. Zo analyseert de oplossing niet alleen de configuraties van de organisatie, maar ook die van de cloud-provider. De configuraties worden daarbij afgezet tegen best practices, de interne beleidsrichtlijnen en de eisen uit wet- en regelgeving.

FortiCWP kan verder de activiteit binnen cloud-accounts bewaken en data scannen en analyseren. Onbeheerde data in de cloud wordt beschermd met functies voor preventie van datalekken en inspecties van bestanden op malware. Daarnaast kan FortiCWP netwerkverkeer monitoren en uitgebreide compliance-rapportages leveren.

Integraties met andere oplossingen

De oplossing is bovendien geïntegreerd met FortiGuard Labs, waardoor het over up-to-date dreigingsinformatie beschikt. Ook is er een integratie met FortiSandbox. Aan de hand daarvan kan de oplossing data die in de cloud opgeslagen is inspecteren op malafide code.

Klanten kunnen er voor kiezen om FortiCWP ook te combineren met FortiGate VM en FortiWeb. FortiGate VM beschermt het inkomende en uitgaande cloud-verkeer, FortiWeb beveiligt API’s en internetapplicaties.

Zo ontstaat er “een unieke, geïntegreerde beveiligingsoplossing”, stelt Country Manager Nederland Vincent Zeebregts. “Deze zorgt voor uitgebreide bescherming voor netwerken, internetapplicaties en cloud-platforms.”