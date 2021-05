Huawei niet meer welkom in kern van Nederlandse telecomnetwerken

De grote drie Nederlandse telecomoperators gebruiken, na een oekaze van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), geen apparatuur meer van Huawei voor de meest kritische onderdelen van hun telecominfrastructuur. Dit bevestigt de Chinese techgigant tegenover Het Financieele Dagblad (FD).

Huawei is niet meer de leverancier van keuze voor de grote drie Nederlandse telecomoperators KPN, Vodafone en T-Mobile als het gaat om (5G)core-technologie voor hun telecomnetwerken. Volgens de Chinese techgigant is de vraag voor apparatuur voor deze belangrijke onderdelen van telecomnetwerken helemaal opgedroogd. In de cores van de huidige 5G-netwerken van de drie telecomoperators is helemaal geen Huawei-apparatuur te vinden. Wel levert de techgigant nog mobiele antennes aan de betreffende operators.

Oekaze Min EZK

Volgens het FD is de belangrijkste reden achter het verdwijnen van Huawei uit de huidige (5G) core-infrastructuur een beschikking van het verantwoordelijke ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Min EZK). Hiermee werd de mogelijkheid van de Nederlandse overheid om netwerkapparatuur van ‘niet-vertrouwde’ leveranciers in de core-telecomnetwerken te verbieden, vormgegeven.

Dit naar aanleiding van het idee dat landen via deze apparatuur toegang konden krijgen tot kritische onderdelen van de nationale infrastructuur en wellicht via deze toegang spioneren, of erger, hackaanvallen kunnen uitvoeren.

De exacte inhoud van de beschikking is niet bekend, omdat het tot staatsgeheim is verklaard, geeft het FD aan. De krant heeft wel het één en ander kunnen reconstrueren. Voor de core-apparatuur is Huawei niet meer welkom, voor alle andere appratuur, zoals mobiele antennes, wel. Dit noemt het FD ook wel een ‘polderoplossing’. Aan de ene kant wordt apparatuur verboden, maar aan de andere kant staat de deur toch open voor zakendoen.

Gevolgen voor telecomoperators

De beslissing van het ministerie van EZK heeft wel gevolgen voor de drie grote Nederlandse operators. Zij moeten nu voor hun core-onderdelen nieuwe leveranciers kiezen en vaak met meerdere leveranciers werken in hun infrastructuur. KPN gebruikt inmiddels de apparatuur van Ericsson, zo schreef Techzine vorig jaar al. T-Mobile geeft aan dat zij met de apparatuur van maar liefst acht verschillende aanbieders moet werken.

Amerikaanse druk

De hele kwestie rondom Huawei is een gevolg van de actie die de voormalige Amerikaanse president Trump tegen de Chinese techgigant voerde. Dit onder meer als uitvloeisel van zijn kritische houding over de Chinese invloed op de techindustrie in het algemeen. Deze acties en de druk die de Verenigde Staten op andere landen uitoefenden om ook kritisch naar de samenwerking met China te kijken, leidden ertoe dat ook andere landen de invloed van China en ook Huawei gingen beperken. In de meeste Europese landen is inmiddels de 5G-apparatuur van de Chinese techgigant in telecomnetwerken verboden.

Tip: ‘Nederland te afhankelijk van buitenlandse techbedrijven’