Telecomtoezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat de overname van Youfone door KPN verder onderzoeken. Volgens de toezichthouder kan deze overname mogelijk leiden tot het dempen van concurrentiedruk in het no-frills-segment.

De in juni aangekondigde overname van Youfone door KPN krijgt een vervolgonderzoek van de ACM. In een verklaring stelt de toezichthouder dat de overname mogelijk de concurrentie in het zogenoemde no-frills-segment kan verstoren. In dit segment speelt een telecomspeler als er geen eigen telecommunicatienetwerk werd opgezet en een eenvoudig tarievenschema te vinden is. Dit kan vervolgens weer leiden tot minder keuze en hogere kosten voor consumenten.

Youfone bezit dus ook geen eigen netwerk. Voor zijn diensten wordt nu het netwerk van KPN gebruikt. De ACM stelt echter dat net zo goed de telecomaanbieder de diensten van Odido of VodafoneZiggo kan gebruiken. Dit zou de onderhandelingspositie op de markt van Youfone versterken, om op prijs te concurreren en zo druk uit te oefenen op het aanbod van andere aanbieders.

Noodzaak voor vervolgonderzoek

Wanneer deze druk wegvalt, kan de concurrentiedruk in het budget-segment verslechteren, meent de toezichthouder. Daarom is het noodzakelijk toch nogmaals de overname te onderzoeken. Bovendien kan de ACM hierdoor ook bekijken of andere aanbieders de rol van Youfone als aanjager van concurrentiedruk kunnen overnemen.

Wanneer het onderzoek naar de overname precies start, is niet bekend gemaakt.

Lees ook: KPN neemt Youfone over voor 200 miljoen euro