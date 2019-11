‘Bedrijven VS krijgen snel licenties voor handel met Huawei’

Wilbur Ross, de Amerikaanse minister van Handel, stelt dat de licenties voor Amerikaanse bedrijven om handel te drijven met Huawei “snel” komen. Bedrijven hebben die licentie nodig, omdat Huawei in mei op een zwarte lijst terecht kwam in de VS.

Nu Huawei op die lijst staat, mogen Amerikaanse bedrijven niet meer zomaar componenten aan de Chinese fabrikant verkopen. Als gevolg daarvan werd bijvoorbeeld de Android-licentie van de fabrikant ingetrokken, waardoor Huawei-telefoons geen Google-apps meer bevatten en alleen van een open source-versie van Android gebruik mogen maken.

De VS kwam bedrijven in juli tegemoet, door aan te kondigen dat er weer handel met Huawei gedreven mag worden, mits hiervoor een licentie verleend wordt. Die licentie is alleen te bemachtigen als er geen gevaar is voor de nationale veiligheid.

In een interview met Bloomberg stelt Ross nu dus dat die licenties snel moeten komen. En dat zijn er nogal wat. De Amerikaanse overheid ontving namelijk 206 verzoeken voor zo’n licentie. “Dat zijn er meer dan we dachten”, aldus Ross.

Zwarte lijst

Het verbod op handel met Huawei werd in mei opgelegd, omdat de VS zorgen hebben over Chinese spionage via apparatuur van de fabrikant. Volgens het land zijn er dan ook risico’s voor de nationale veiligheid als bedrijven handel drijven met Huawei.

Hoewel hier in het begin strikt aan vast werd gehouden, versoepelde Trump in juli dit jaar zijn houding. Dat was na een ontmoeting met zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top. “Amerikaanse bedrijven kunnen hun apparatuur verkopen aan Huawei. We hebben het over apparatuur waar geen groot probleem met de nationale veiligheid mee is”, aldus Trump toen.

Het ministerie was het destijds echter niet met Trump eens en hield vast aan het verbod. Een paar weken later kwam er een middenweg, in de vorm van de nog uit te geven licenties. Wil een bedrijf een licentie krijgen voor handel met Huawei, dan moet het wel eerst aantonen dat er geen gevaar is voor de nationale veiligheid.