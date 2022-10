De Verenigde Staten wil nieuwe beperkingen invoeren voor de export van chips en apparatuur voor chipproductie naar China. Website Protocol meldt dat sommige van de beperkingen meteen in werking treden, terwijl andere in de komende weken worden doorgevoerd.

De eerste maatregelen zijn bedoeld om de verzending van chips naar China te beperken. Volgens een rapport van Protocol gaat een nieuwe wet de verkoop van chips voor geavanceerde computing en artificial intelligence (AI) aan Chinese klanten verbieden. Naar verwachting is de wet van toepassing op zowel producten van Amerikaanse bedrijven als chips van buitenlandse bedrijven die Amerikaanse technologie gebruiken.

Supercomputers in het oog

Een van de nieuwe regels is gericht op chips en onderdelen die in supercomputers worden gebruikt. Het verbod op de export van dergelijke onderdelen treedt op 21 oktober in werking, evenals beperkingen op de export van onderdelen voor AI en andere geavanceerde toepassingen.

In augustus informeerde de Amerikaanse regering Nvidia over exportbeperkingen voor een aantal van zijn AI-processoren voor datacenters. De beperkingen verbieden dat Nvidia zijn A100 en H100 GPU’s aan Chinese klanten verkoopt. Advanced Micro Devices (AMD) werd in dezelfde periode op de hoogte gebracht van vergelijkbare exportverboden.

De nieuwe regels gelden niet alleen voor chips, maar ook voor apparatuur voor de productie van chips. Daarnaast zijn de regels van invloed op onderdelen die gebruikt worden voor de productie van apparatuur voor de productie van chips.

De chipindustrie heeft 60 dagen om te reageren

Verder wil de Verenigde Staten organisaties verbieden om gereedschappen voor de productie van FinFET-chips aan Chinese klanten te leveren. De regels gelden voor apparatuur waarmee flashchips met 128 of meer memory cell-lagen worden geproduceerd. Ook gelden de regels voor de apparatuur waarmee DRAM-chips met een half-pitch van 18 nanometer of minder worden geproduceerd.

Het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken zal 31 Chinese bedrijven toevoegen aan zijn lijst van niet-geverifieerde organisaties. De lijst bevat organisaties die volgens de Verenigde Staten gevoelige technologie kunnen doorgeven aan bedrijven waarop een exportverbod rust.

De 28 bedrijven op de lijst met exportverboden krijgen met nieuwe regels te maken. De chipindustrie heeft 60 dagen de tijd om op de regels te reageren, waarna het voorstel wordt herzien en, indien nodig, aangepast.