Fox Crypto DataDiode krijgt hoogste waardering in onderzoek AIVD

Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV), onderdeel van de AIVD, heeft Fox Crypto DataDiode van securityfirma Fox-IT gewaardeerd met een beveiligingswaarde van Zeer Geheim. Dit is de hoogst mogelijke kwalificatie die het onderzoeksbureau kan toekennen.

De ranking betekent dat de Fox Crypto DataDiode door overheidsinstellingen ingezet mag worden voor het beschermen van informatie met de hoogste staat van geheimhouding. Fox IT laat weten dat het NBV hun producten heeft geëvalueerd, om te zien hoe goed deze gebruikt zouden kunnen worden voor de bescherming van geheime informatie binnen de Rijksoverheid. Dit gebeurt normaal gesproken op verzoek van een of meerdere ministeries. De criteria die het NBV gebruikt bij de evaluatie is gebaseerd op de schade die ministeries oplopen als de informatie in verkeerde handen valt. De vier waarderingen zijn ‘Departementaal Vertrouwelijk’, ‘Confidentieel, ‘Geheim’ en ‘Zeer Geheim’.

Het NBV laat weten: “Met de huidige ontwikkelingen op het wereldtoneel en cybersecurity is het essentieel dat er producten zijn die bijzondere informatie kunnen beschermen tot het hoogste niveau. De Nederlandse crypto-industrie met haar producten geeft hier zodanig invulling aan dat de overheid veilig kan werken.”

EAL7+ certificaat

Fox IT liep eerder al een traject door voor het EAL7+-certificaat, waardoor de strenge evaluatie van de Fox Crypto DataDiode in een relatief korte tijd afgerond kon worden. Veel voorwerk voor de evaluatie van het NBV was daarmee dus al gedaan.

“De ZEER GEHEIM-classificatie door het NBV is de kroon op ons harde werk om producten te maken voor het allerhoogste beveiligingsniveau,” zegt Jurgen Delfos, Directeur van Fox Crypto. “Het is het groene licht voor gebruik binnen de Rijksoverheid, maar ook een krachtig signaal naar organisaties in binnen- en buitenland die nu hun beveiligde netwerken fysiek afschermen van onbeveiligde netwerken zoals het internet om hun waardevolle gegevens te beschermen. Aangezien aan een dergelijke air-gap nog steeds risico’s kleven, is de Fox Crypto DataDiode ook voor hen bijzonder interessant.”

Fox Crypto DataDiode

De Fox Crypto DataDiode verbindt twee netwerken met verschillende beveiligingsniveaus via een eenrichtingsverbinding. Deze setup voorkomt dat er gegevens van het veilige netwerk naar het onveiligere netwerk worden verstuurd. Op die manier komen gegevens dus nooit buiten hun vastgestelde beschermingsniveau terecht.