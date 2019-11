Proofpoint verbetert threat management met acquisitie ObserveIT

Proofpoint heeft aangekondigd dat het ObserveIT, het platform voor het beheer van de insiderdreiging, voor 225 miljoen dollar heeft overgenomen. De overeenkomst zal later op het jaar officieel worden.

De aanwinst wordt door Proofpoint gezien als investering in het verder ontwikkelen van zijn portfolio en de mogelijkheden voor data loss prevention (DLP).

De werknemers en de klanten van ObserveIT werden verwelkomd bij Proofpoint door Gary Steele, voorzitter van de raad van bestuur en CEO van Proofpoint, in een verklaring die door het bedrijf werd vrijgegeven.

Nieuwe, geïntegreerde oplossing

Door de overname wil Proofpoint zijn endpoint-diensten uitbreiden met e-mail, CASB en data-at-rest om een verbeterd DLP-aanbod voor bedrijven te vormen.

ObserveIT’s endpoint agent-technologie en datarisicoanalyse zullen worden gecombineerd met de informatieclassificatie, threat detection en – intelligence van Proofpoint.

Het geïntegreerde DLP-platform zal realtime detectie van de afwijkingen in interacties tussen mensen, gegevens, apparaten en toepassingen mogelijk maken. Beveiligingsteams hebben een overzicht van de gegevens op een bedrijfsapparaat, in een cloudapplicatie zoals Office 365 of via e-mail.

De oplossing zal deel gaan uitmaken van de Proofpoint Information Protection Suite en zal naar verwachting in 2020 beschikbaar zijn.

Daarnaast zal Proofpoint verder gaan met de ontwikkeling van de insider threat management-oplossing van ObserveIT . Dit aanbod biedt realtime waarschuwingen en inzicht in de activiteiten van de gebruiker en helpt beveiligingsteams bij het detecteren, onderzoeken en voorkomen van mogelijke incidenten wat betreft bedreigingen met insiders.

Vraag naar human-centric security

Volgens Proofpoint wordt human-centric beveiliging steeds belangrijker, omdat mensen toegang krijgen tot gegevens vanaf endpoints buiten het bedrijfsnetwerk in zowel gesanctioneerde als niet-gesanctioneerde cloud-apps.

Om te helpen in een cultuur waarin steeds meer medewerkers op afstand werken, moet de oudere, op perimeters gebaseerde DLP worden vervangen door oplossingen die gegevens detecteren en daarop reageren via cloudapps, e-mail en lichtgewicht endpoint agents, vindt Proofpoint.

“Onze overname van ObserveIT vandaag onderstreept de toewijding van Proofpoint om organisaties te voorzien van mensgerichte oplossingen voor cybersecurity en compliance, die beschermen waar het om gaat: hun mensen en de gegevens waartoe ze toegang hebben, in een post-perimeter, cloud-first-wereld”, zegt Steele.