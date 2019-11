Google verzamelde heimelijk gegevens van miljoenen patiënten in VS

Google verzamelt patiëntgegevens van tientallen miljoenen Amerikanen, om daarmee nieuwe software voor de gezondheidszorg te maken. De patiënten waren hier echter niet van op de hoogte.

Google werkt voor zijn project, met codenaam Nightingale, samen met Ascension. Ascension is een katholieke keten van 2.600 ziekenhuizen, huisartspraktijken en andere faciliteiten. De keten verzamelt gegevens als labresultaten en diagnoses, en deelt deze met het Project Nightingale-systeem van Google.

Ingewijden vertellen tegenover The Wall Street Journal dat de gegevens er ook adressen, geboortedata en andere informatie over patiënten verzameld wordt door Google. Daardoor is een compleet medisch dossier aan te leggen over iemand.

Die gegevens zouden bovendien in te zien zijn door zeker 150 Google-werknemers en medewerkers bij onder meer Google Brain. Google Brain is een wetenschappelijke afdeling binnen moederbedrijf Alphabet.

Patiënten wisten van niks

Google heeft het bestaan van het project bevestigd in een blogbericht. Daarin zegt het bedrijf te werken aan tools die Ascension kan gebruiken om verbeteringen in klinische kwaliteit en patiëntveiligheid te ondersteunen. Ingewijden van The Wall Street Journal stellen dat het concreet om software gaat die suggesties geeft over veranderingen in de zorg van patiënten. De reden dat dit nog niet naar buiten was gekomen, is omdat de oplossingen nog in een vroege testfase zitten, aldus Google.

The Wall Street Journal claimt echter dat ook patiënten zelf er niet van op de hoogte waren dat hun gegevens verzameld en gebruikt werden voor de ontwikkeling van deze oplossingen. Ze hebben hier dus ook geen toestemming voor gegeven. Sommige Ascension-werknemers zouden dan ook vragen hebben gesteld over de verzameling en het delen van gegevens.

Volgens Amerikaanse wetgeving is er echter geen toestemming van patiënten nodig om hun gegevens met Google te delen. Privacy-experts en Google en Ascension zelf zeggen dat ziekenhuizen volgens de wet data mogen delen met zakelijke partners, ook als patiënten hier niet van op de hoogte zijn. De data mag echter alleen gebruikt worden om het ziekenhuis te helpen bij het uitvoeren van zijn gezondheidszorgfuncties.

Infrastructuur naar de cloud

Het project van Google en Ascension draait om meer dan alleen Project Nightingale. Ook werken de twee organisaties aan het overzetten van de infrastructuur naar de cloud. Werknemers van Ascension gebruiken daarnaast G Suite-tools om samen te werken en te communiceren.